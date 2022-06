Bảo vệ an toàn đường dây 500kV

Thông tin từ Truyền tải điện Lâm Đồng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022 đã không xảy mất cắp vật tư, thiết bị, phụ kiện trên lưới điện 220 kV-500 kV thuộc Truyền tải điện Lâm Đồng quản lý. Truyền tải điện Lâm Đồng hiện đang quản lý hệ thống truyền tải điện 500 kV gồm đường dây 500 kV EaNam - Di Linh - Tân Định dài gần 150 km mạch đơn và 322,4 km đường dây 220 kV, bao gồm 197,929 km mạch đơn và 62,231 km mạch kép, đi qua 6 huyện, thành phố và 26 xã, phường, thị trấn. Trong đó, Trạm biến áp 500 kV Di Linh là công trình nằm trong danh mục Công trình quan trọng an ninh quốc gia cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Đơn vị chủ động phối hợp với Công an tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể và các cấp chính quyền địa phương thực hiện Đề án Đảm bảo an ninh, trật tự hệ thống truyền tải điện 500 kV nhằm đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ các yêu cầu hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng, bảo vệ an toàn hệ thống truyền tải điện, bảo vệ tài sản Nhà nước.

D.Q