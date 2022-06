Gần 100 tài xế xe Phương Trang tập huấn kiến thức, kỹ năng ATGT

(LĐ online) - Sáng 21/6, Công ty Phương Trang Đà Lạt phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức tập huấn kiến thức về an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho đội ngu lái xe của công ty. Gần 100 lái xe thuộc công ty Phương Trang đã tham dự buổi tập huấn.

Cán bộ CSGT Công an tỉnh truyền đạt kiến thức về ATGT

Tại buổi tập huấn, các lái xe của Công ty Phương Trang Đà Lạt được cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lâm Đồng truyền đạt, phổ biến chi tiết những quy định mới; thông tin về tình hình, thực trạng giao thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong thời gian qua; một số những tình huống vi phạm dễ mắc phải như lấn len, lấn làn; cùng một số hình ảnh trực quan dẫn đến tai nạn giao thông để lại những hậu quả nghiêm trọng như phóng nhanh, vượt ẩu, không chấp hành luật an toàn giao thông,…

Cũng tại buổi tập huấn, các cán bộ CSGT Công an tỉnh cũng đã truyền đạt đến các tài xế một số tình huống giao thông thực tế, một số giải pháp, kỹ năng đảm bảo an toàn giao thông như: kỹ năng lái xe vào ban đêm, đi đường đèo dốc; văn hoá ứng xử khi tham gia giao thông; kỹ năng lái xe an toàn, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, vv.

Gần 100 tài xế, nhân viên Công ty tham dự để cập nhật kiến thức

Được biết, đây là một trong những hoạt động cập nhật, phổ biến kiến thức về an toàn giao thông và thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh diễn ra thường xuyên, hàng năm mà phía Công ty Phương Trang thường xuyên phối hợp cùng với Phòng CSGT Công an tỉnh thực hiện. Cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh cho biết, việc nâng cao kỹ năng lái xe, ý thức ứng xử có văn hoá khi tham gia giao thông cho các lái xe của Công ty Phương Trang Đà Lạt, một trong những đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải lớn đóng chân trên địa bàn tỉnh cho thấy ý thức và trách nhiệm của phía công ty trong việc chung tay, góp sức đảm bảo an toàn giao thông, góp phần mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho cộng đồng xã hội.

Còn đại diện Công ty Phương Trang thì cho biết: Những buổi tập huấn này nhằm giúp lực lượng lái xe và nhân viên Công ty CP xe khách Phương Trang cập nhật và trang bị thêm kiến thức, kỹ năng để nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo đảm trật tự ATGT. Từ đó, nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự ATGT, đặc biệt là các điều kiện về kinh doanh vận tải được quy định tại các văn bản hiện hành.

NGUYỄN NGHĨA