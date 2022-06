Tập huấn bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em năm 2022

(LĐ online) - Sáng 6/6, tại huyện Di Linh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lớp tập huấn bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em trên địa bàn toàn tỉnh năm 2022.

Ông Nguyễn Tiến Hải - Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và du lịch tỉnh Lâm Đồng phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Lớp tập huấn bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2022 được chia làm ba cụm. Trong đó, cụm II được tổ chức tại huyện Di Linh với sự tham gia của các huyện Đơn Dương, Bảo Lộc, Bảo Lâm, Di Linh.

Đây là hoạt động nằm trong Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2022 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ công chức, viên chức, huấn luyện viên, cộng tác viên, hướng dẫn viên làm công tác thể dục thể thao và các ngành, đoàn thể liên quan về công tác phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong nhiều nhất cho người lớn và trẻ em tại Việt Nam. Một trong những nguyên nhân tử vong do đuối nước đó là tình trạng người lớn, trẻ em không biết bơi và thiếu kiến thức, kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước.

Đặc biệt, ở nhiều địa phương trong thời gian qua, tình trạng trẻ em biết bơi giỏi vẫn đuối nước và tình trạng đuối nước tập thể do các em không biết cách phòng tránh và không biết cách cứu đuối nước an toàn.

Đại diện ngành văn hoá các địa phương tham dự lớp tập huấn

Vì vậy, việc phát triển phong trào tập luyện môn bơi và trang bị những kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em và cộng đồng là giải pháp hết sức cấp thiết nhằm giảm thiểu tình trạng đuối nước.

Tại Lâm Đồng, trong những năm gần đây, việc phổ biến, giáo dục kỹ năng bơi an toàn, phòng chống đuối nước cho trẻ em đã được các cấp, các ngành quan tâm. UBND tỉnh đã ban hành Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2022 - 2030; các huyện, thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2022 - 2030 tại địa phương, đơn vị mình…

Lớp tập huấn diễn ra trong thời gian 3 ngày, từ ngày 6 - 8/6 tại huyện Di Linh với các nội dung như: Hướng dẫn kỹ năng bơi cơ bản; hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em; thực hành công tác tổ chức lớp dạy trẻ em học bơi ban đầu và kỹ năng an toàn trong môi trường nước; phương pháp hướng dẫn trẻ tập kỹ năng đứng nước, nổi sấp, nổi ngửa và di chuyển tư thế thân người; phương pháp hướng dẫn kỹ năng cứu đuối gián tiếp và trực tiếp; sơ cứu, các thao tác sơ cấp cứu khi bị đuối nước; phương pháp dạy bơi cơ bản…

Kết thúc lớp tập huấn, những học viên đạt yêu cầu sẽ được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận.

NGỌC NGÀ