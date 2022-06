Tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giảm 0,45% so kế hoạch

Ngày 6/6/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận thêm 19 trường đạt chuẩn mức độ 1 và 8 trường đạt chuẩn mức độ 2 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, tính đến tháng 6/2022 tỷ lệ trường mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn quốc gia là 495/607 trường, đạt 81,55%. So với cùng kỳ năm 2021 tăng 0,86%, nhưng so với kế hoạch năm 2022 tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giảm 0,45%. Để đạt chỉ tiêu đến hết năm 2022, tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia đạt 82% cần khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai huy động tổng lực trong và ngoài ngành Giáo dục, sự quan tâm tích cực của các địa phương; cải cách hành chính hiệu quả trong tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và đề nghị UBND tỉnh xem xét công nhận.

Được biết, năm học 2020 - 2021, số trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia (tính đến 30/6/2021) là 516/689 trường, tỷ lệ 74,9%; trong đó, trường công lập đạt chuẩn 509/626 trường, tỷ lệ 81,3%, đạt so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Trước đó, tỉnh giao năm 2016 đạt 48-50%; năm 2019 đạt 66-68% và năm 2021 đạt 81%.

