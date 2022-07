Bảo Lộc: Hội thi Nhà nông đua tài lần thứ VIII năm 2022

(LĐ online) - Ngày 26/7, Hội Nông dân TP Bảo Lộc tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài lần thứ VIII năm 2022 với sự tham gia của 11 đội thi đại diện cho nông dân của 11/11 phường, xã trên địa bàn thành phố. Hội thi quy tụ gần 90 thí sinh là cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu xuất sắc đại diện cho hơn 16.800 hội viên nông dân toàn thành phố cùng tham gia tranh tài.

Các đội thể hiện phần thi chào hỏi

Tại hội thi, các đội trải qua 3 phần thi gồm: Lời chào nông dân, kiến thức trả lời trắc nghiệm đồng đội và phần thi nhà nông so tài bằng hình thức tiểu phẩm sân khấu hóa.

Nội dung Hội thi xoay quanh các kiến thức về quê hương, hoạt động Hội, phong trào nông dân, các mô hình tiêu biểu của địa phương. Cùng với đó là chương trình, dự án phát triển kinh tế mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân; ý thức trách nhiệm của nông dân với xã hội như môi trường, chống biến đổi khí hậu; tuyên truyền về pháp luật… Đặc biệt, tại phần thi tiểu phẩm, với sự chuẩn bị chu đáo, các đội đã trình diễn những tiểu phẩm có tính sâu khấu hóa cao, sát với thực tế về các vấn đề như: Vệ sinh an toàn thực phẩm, lấn chiếm vỉa hè buôn bán kinh doanh, bảo vệ môi trường, nông dân vi phạm an toàn giao thông do thiếu am hiểu về pháp luật…

Ban tổ chức trao giải nhất cho Hội Nông dân Phường 2 và trao giải cho các đội tham gia Hội thi

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho Hội Nông dân Phường 2; trao giải nhì Hội Nông dân Phường 1; đồng giải ba thuộc về các đội hội nông dân phường Lộc Phát và xã Lộc Nga; Hội thi t cũng đã trao các giải khuyến khích và các giải phụ cho các đội.

Theo ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch Hội Nông dân TP Bảo Lộc: Thông qua Hội thi là dịp để truyền tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chương trình của Hội tới đông đảo cán bộ, hội viên nông dân; đồng thời, tạo sân chơi để cán bộ, hội viên nông dân phát huy tính năng động, sáng tạo, tư duy đổi mới trong lao động, sản xuất, kinh doanh. Đây cũng là dịp để cán bộ, hội viên nông dân trên toàn thành phố giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất và tiếp cận, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

KHÁNH PHÚC