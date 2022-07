Đức Trọng: Xã Tân Hội đón nhận danh hiệu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

(LĐ online) - Ngày 27/7, xã Tân Hội (huyện Đức Trọng) tổ chức lễ công bố và đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đồng chí Lê Nguyên Hoàng - Phó Chủ tịch UBND huyện, trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cho xã Tân Hội.

Xã Tân Hội đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2014, qua 6 năm với sự nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị, được sự quan tâm của các cấp chính quyền và tham gia nhiệt tình của Nhân dân địa phương, xã đã tiếp tục duy trì và nâng cao 19/19 tiêu chí nông thôn mới và đến cuối năm 2020 xã Tân Hội đạt 14/14 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Ngày 29/7/2021 UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định công nhận xã Tân Hội đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2020.

Đến nay, tỷ lệ đường trục thôn và đường liên thôn trên địa bàn xã được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm đạt tỷ lệ 100%; số hộ dân trên địa bàn xã sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt trên 99%; 100% các trường trên địa bàn toàn xã có cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia. Cuối năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của người dân trong xã đạt 60 triệu đồng, cao gấp 1,87 lần so với thời điểm được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2014; tình hình an ninh trật tự được đảm bảo ổn định...

N.MINH