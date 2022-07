KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN 20/7/1962-20/7/2022

Với bản lĩnh vững vàng của người đảng viên, lòng yêu nghề, nhiệt huyết với công việc, không ngại hiểm nguy, dù ở hoàn cảnh nào, Thượng tá Lương Đình Chức vẫn luôn thể hiện bản lĩnh người chiến sỹ công an và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Thượng tá Lương Đình Chức - Trưởng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng

Thượng tá Lương Đình Chức (sinh năm 1975) hiện là Trưởng Phòng Cảnh sát Điều tra về tội phạm ma túy (PC04), Công an tỉnh Lâm Đồng. Theo nhiều đồng nghiệp, Thượng tá Lương Đình Chức kinh qua nhiều chức vụ, công việc khác nhau, ở vị trí nào cũng luôn thể hiện rõ bản lĩnh người chiến sỹ Công an Nhân dân và hoàn thành tốt công việc được giao. Ông đã trực tiếp chỉ đạo, tham gia đấu tranh, triệt phá hàng trăm vụ án về ma túy, án hình sự trên địa bàn, góp phần bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội, mang lại bình yên cho Nhân dân.

Dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Lương Đình Chức, ngày 5/12/2021, Phòng PC04, đã phá chuyên án, đấu tranh với nhóm đối tượng hoạt động vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy liên huyện, liên tỉnh từ Bình Thuận vào Lâm Đồng. Kết quả, đã bắt 7 đối tượng, thu giữ 4 bánh heroin, 3,5 kg ma túy tổng hợp (6.412 viên thuốc lắc), 200 triệu đồng, 4 tô tô, xe máy cùng các dụng cụ, đồ vật liên quan của vụ án. Tiếp đó, ngày 16/12/2021, Phòng PC04 lại phối hợp với Cục C04 - Bộ Công an phá chuyên án với nhóm đối tượng hoạt động xuyên quốc gia từ Hà Lan về Việt Nam có liên quan đến địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Bắt quả tang đối tượng Nhữ Mạnh Linh (Sinh năm 1992, trú tại thị trấn Đinh Văn, Lâm Hà) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy; thu giữ 18 kg ma túy tổng hợp, 1 xe máy và 1 điện thoại di động.

Trước đó, tháng 5/2020, Phòng PC04 phối hợp với Công an các huyện Đức Trọng, Lâm Hà phá chuyên án, bắt quả tang các đối tượng Phạm Thị Ánh (Sinh năm 1982, trú huyện Đức Trọng), Nguyễn Thị Phương (Sinh năm 1974, trú tỉnh Nghệ An), Nguyễn Văn Hương (Sinh năm 1976, trú tỉnh Nghệ An), Hoàng Tuấn Minh (Sinh năm 1990, trú huyện Lâm Hà) về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 4 bánh heroin, 3 xe máy. Hay ngày 1/3/2020, Phòng PC04 đã phá án, bắt quả tang đối tượng Hoàng Văn Nhân và Trần Minh Tuệ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy từ Nghệ An vào Lâm Đồng tiêu thụ, thu giữ 2 kg ma túy tổng hợp và 0,1813 gam heroin…

Từ năm 2017 đến nay, Thượng tá Lương Đình Chức được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; Bộ trưởng Bộ Công an tặng 2 bằng khen; Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng biểu dương, tặng 3 bằng khen;...

Không chỉ các vụ án về ma túy, trước đó, khi còn là Phó Trưởng Phòng Hình sự - PC02, Công an tỉnh Lâm Đồng, Thượng tá Lương Đình Chức còn trực tiếp xây dựng và tham gia phá nhiều vụ án được cho là phức tạp. Điển hình như vụ án “giết chồng của người tình rồi giấu xác” gây rúng động vùng quê Bảo Lâm cuối năm 2016. Thời điểm đó, nhận được đơn thư của gia đình người bị hại về việc Vũ Di Hành (Sinh năm 1986, trú tại TP Bảo Lộc) mất tích trong khi làm vườn tại huyện Bảo Lâm; Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Công an huyện Bảo Lâm tiến hành xác minh, điều tra vụ việc. Và, bản thân đồng chí Chức được Trưởng phòng phân công, chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ Đội Trọng án phối hợp với Công an Bảo Lâm thu thập thông tin, tài liệu về Vũ Di Hành; khám nghiệm hiện trường, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, điều tra vụ việc. Kết quả, đến ngày 21/2/2017, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập và kết quả khám nghiệm hiện trường, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Tuyết Hương (là vợ của Hành) về tội che giấu tội phạm và Nguyễn Thành Đức (người quen của vợ chồng Hành) về tội giết người.

Hay vụ án “Đầu độc 10 ha rừng thông tại Lâm Hà năm 2019”. Phòng PC02 đã xác lập chuyên án đấu tranh với băng nhóm do Bạch Đình Kế cầm đầu cùng các đối tượng Ngô Văn Diệm, Dương Văn Hồng, Nguyễn Văn Lợi về hành vi hủy hoại tài sản tại Tiểu khu 292 thuộc địa phận hành chính Thôn 10, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà. Qua đấu tranh chuyên án, đã xác định băng nhóm này có hành vi sử dụng khoan tay khoan lỗ trên thân cây thông ba lá tại rừng trồng năm 2002 của Tập đoàn Nguyên liệu giấy Tân Mai do Ban Quản lý rừng Nguyên liệu giấy Lâm Hà quản lý, sau đó dùng chất hóa học đổ vào trong lỗ khoan nhằm mục đích hủy hoại rừng, chiếm dụng đất rừng để trục lợi phi pháp…

Có thể nói, những đóng góp tích cực của Thượng tá Lương Đình Chức trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đã góp phần cùng lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng kiểm soát, kiềm chế, kéo giảm các loại tội phạm trên địa bàn, giữ bình yên cho xã hội, hạnh phúc cho Nhân dân. Ghi nhận thành tích xuất sắc trong công tác, từ năm 2017 đến nay, Thượng tá Lương Đình Chức được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; Bộ trưởng Bộ Công an tặng 2 bằng khen; Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng biểu dương, tặng 3 bằng khen; Giám đốc Công an tỉnh tặng 3 giấy khen...

THỤY TRANG