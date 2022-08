Lâm Đồng tiếp tục xếp thứ hạng cao về tỷ lệ tốt nghiệp THPT

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, tỷ lệ học sinh đang học lớp 12 của tỉnh Lâm Đồng được công nhận tốt nghiệp đạt 99,56%, xếp hạng 10 trên toàn quốc, tăng thêm một bậc so với năm học 2020-2021.

Thí sinh Lâm Đồng sau khi kết thúc làm bài thi

• COI THI VÀ CHẤM THI AN TOÀN, NGHIÊM TÚC

Toàn tỉnh được thành lập 38 điểm thi với 623 phòng thi trên 12 địa bàn huyện, thành phố. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi 14.162 thí sinh; trong đó, hệ giáo dục THPT có 13.670 thí sinh và hệ giáo dục thường xuyên có 492 thí sinh. Thí sinh Lâm Đồng đăng ký dự thi các môn như sau: Toán 14.026 thí sinh, Vật lý 4.955 thí sinh, Hóa học 4.957 thí sinh, Sinh học 4.875 thí sinh, Ngữ văn 13.966 thí sinh, Lịch sử 9.097 thí sinh, Địa lý 9.082 thí sinh, Giáo dục công dân 8.506 thí sinh, Tiếng Anh 13.385 thí sinh, Tiếng Trung 5 thí sinh, Tiếng Nhật 4 thí sinh và Tiếng Hàn 1 thí sinh. Thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng là 13.633 thí sinh; chiếm tỷ lệ 96,26%; dự thi chỉ để xét tốt nghiệp 100 thí sinh, tỷ lệ 0,70%; dự thi chỉ để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng là 465 thí sinh, tỷ lệ 3,28%.

Để tổ chức kỳ thi, ngoài đầy đủ cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ thi, ngành Giáo dục, đào tạo đã điều động 2.396 cán bộ, công chức, viên chức tham gia coi thi. Công tác coi thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Đối với công tác chấm thi, Ban Chỉ đạo thi đã huy động 180 cán bộ, giáo viên, công an, nhân viên đảm bảo đủ các tiêu chuẩn theo quy định để tham gia. Theo bà Phạm Thị Hồng Hải - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng, các bài thi tự luận đều được đánh phách và thực hiện chấm thi theo đúng quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp THPT. Công tác chấm bài thi trắc nghiệm đảm bảo đúng tiến độ của các khâu; thực hiện đúng quy trình, tuân thủ nghiêm túc các thao tác trên phần mềm chấm thi. Cùng với đó là công tác kiểm tra, thanh tra thực hiện theo đúng quy định.

• LÂM ĐỒNG XẾP HẠNG 10 TOÀN QUỐC

Kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của Lâm Đồng đã có 13.647/13.711 thí sinh được công nhận tốt nghiệp (bao gồm cả thí sinh tự do). Tỷ lệ học sinh đang học lớp 12 đạt 99,56%. Trong đó, thí sinh hệ THPT có 13.188/13.229 thí sinh, đạt tỷ lệ 99,69%; thí sinh hệ Giáo dục thường xuyên có 453/472 thí sinh, đạt tỷ lệ 95,97%. Riêng đối với thí sinh tự do có 6/10 thí sinh, đạt tỷ lệ 60%. Nếu tính cả thí sinh tự do, tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2022 của tỉnh đạt 99,53%.

Toàn tỉnh có 40 đơn vị có tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp 100%; trong đó 36/59 trường THPT và 4/8 trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp. Số thí sinh đạt điểm cao của các môn thi như sau: 13 thí sinh đạt 9,5 điểm môn Ngữ văn; 4 thí sinh đạt điểm 9,6 môn Toán; 5 thí sinh đạt 9,75 điểm môn Vật lý; 2 thí sinh đạt 10 điểm môn Hóa học; 4 thí sinh đạt 9,5 điểm môn Sinh học; 3 thí sinh đạt điểm 10 môn Tiếng Anh; 10 thí sinh đạt 10 điểm môn Lịch sử; 6 thí sinh đạt 9,75 điểm môn Địa lý và 31 thí sinh đạt điểm 10 môn Giáo dục công dân. Theo thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2022 của tỉnh Lâm Đồng xếp hạng 10 trên toàn quốc, tăng một bậc so với năm học 2020-2021. Kết quả này đã đạt được như chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp tại hội nghị Ban Chỉ đạo thi tỉnh Lâm Đồng diễn ra trước kỳ thi: Tỉnh Lâm Đồng có nhiều điều kiện thuận lợi như kinh tế - xã hội phát triển tốt hơn; sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát đến kỳ thi của lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh; truyền thống thi nghiêm túc, có chất lượng cao, vì vậy cần phát huy để đạt kết quả cao hơn năm học trước. Kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh Lâm Đồng đã chứng minh sinh động như Chủ tịch UBND tỉnh đã nhấn mạnh: “Cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị các địa phương xem đây là nhiệm vụ chính trị, là trách nhiệm, là tình cảm của Đảng bộ, chính quyền địa phương đối với kỳ thi này. Đồng chí chủ tịch UBND huyện, thành phố chịu trách nhiệm chính trên địa bàn, cùng với chuyên môn là đồng chí Giám đốc Sở GDĐT...”. Kỳ thi diễn ra trong sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể và các địa phương. Ngoài công tác tuyên truyền sâu rộng và kịp thời là công tác đảm bảo an toàn, tổ chức nghiêm túc, thuận lợi, đó còn là việc tạo điều kiện giúp đỡ nhiệt tình, hiệu quả đối với các thí sinh trong quá trình tham gia thi, trong đó phát huy nét đẹp tương thân tương ái từ cộng đồng, sự hỗ trợ, động viên đắc lực đối với các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. UBND các huyện, thành phố đã hỗ trợ cho 1.126 thí sinh với tổng số tiền trên 600 triệu đồng và hỗ trợ kinh phí cho các điểm thi với tổng số tiền gần 200 triệu đồng.

Những kết quả đạt được của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh Lâm Đồng một lần nữa tiếp tục khẳng định chất lượng và hiệu quả giáo dục nói chung, lớp 12 nói riêng của tỉnh đang được phát huy. Mặt khác, việc phối hợp tổ chức đồng bộ, chặt chẽ của các ngành, các cấp và địa phương cũng là một điểm cộng.

MINH ĐẠO