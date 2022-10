CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH LÂM ĐỒNG LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2022-2027

Qua 32 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Lâm Đồng đã không ngừng lớn mạnh, phát triển toàn diện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh. Từng bước, Hội đã khẳng định vai trò, vị thế - đại diện cho ý chí và nguyện vọng của CCB, là chỗ dựa tin cậy cho Đảng, chính quyền, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo, và được Nhân dân tín nhiệm.

Qua từng thời kỳ, từng giai đoạn, Hội CCB Lâm Đồng ngày càng khẳng định được vai trò và vị thế

Những năm cuối thập kỷ 80 của thế kỷ trước, tình hình địa phương, trong nước và thế giới hết sức khó khăn. Việc tập hợp và tổ chức lực lượng CCB hoạt động thống nhất, hợp pháp, dưới sự lãnh đạo của Đảng có ý nghĩa to lớn, phù hợp với bối cảnh kinh tế chính trị, nguyện vọng của đông đảo CCB và chủ trương của Đảng. Sau quá trình gấp rút chuẩn bị, Hội CCB tỉnh Lâm Đồng chính thức được thành lập theo Quyết định số 720-QĐ-NS/TU ngày 24 tháng 3 năm 1990 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng.

• TRƯỞNG THÀNH VỀ MỌI MẶT

Những năm đầu, Hội CCB tỉnh chỉ có vài ngàn hội viên thuộc hơn 50 cơ sở hội; do vậy, Hội tập trung khảo sát, vận động, kết nạp hội viên, duy trì, cải thiện nền nếp sinh hoạt, giúp hội viên am hiểu tình hình, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, kiên định lập trường, cảnh giác với các âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Do tình hình kinh tế của địa phương khi đó còn nhiều khó khăn, Hội tích cực vận động hội viên đoàn kết phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, xóa đói, giảm nghèo, “trồng một cây”, “nuôi một con” để gây dựng quỹ Hội...

“Tuy mỗi thời kỳ có những thách thức, khó khăn riêng biệt, nhưng Hội luôn nỗ lực, kiên trì, vươn lên bằng những hoạt động thực tiễn hiệu quả, phù hợp với từng giai đoạn, bám sát tình hình thực tế”, đồng chí Vũ Công Tiến - Chủ tịch Hội CCB tỉnh chia sẻ. Nhờ vậy, các cấp Hội trong tỉnh đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt.

Đến nay, Hội có hơn 28 nghìn hội viên thuộc hơn 160 cơ sở. Trong đó có 100% cán bộ, hội viên CCB kiên định, vững vàng về tư tưởng chính trị, luôn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hơn 95% cơ sở Hội đạt trong sạch vững mạnh, 96% hội viên CCB gương mẫu; hơn 57% hội viên khá, giàu, còn dưới 1% hội viên nghèo, cơ bản xóa hết nhà tạm cho hội viên... Bên cạnh đó, hội viên CCB luôn phát huy tinh thần tự lực, tự cường, mạnh dạn đầu tư, áp dụng khoa học - kỹ thuật, phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh tiên tiến làm giàu cho bản thân, gia đình; nhiệt tình tham gia các phong trào CCB giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo nhanh, bền vững và đóng góp to lớn vào sự phát triển chung của địa phương.

• KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ, VỊ THẾ

Bám sát tôn chỉ, mục đích thành lập Hội, hơn 30 năm qua, cán bộ, hội viên CCB luôn tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ Nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc. Tùy theo từng giai đoạn, các cấp Hội đã xây dựng và triển khai nhiều đề án, chương trình, phong trào giúp hội viên nâng cao bản lĩnh chính trị, nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Từ đó, mỗi CCB là một hạt nhân gương mẫu, đoàn kết trong cộng đồng dân cư và đơn vị sự nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội ở địa phương. Ngoài ra, việc góp ý xây dựng Đảng, chính quyền cũng được các hội viên CCB nhiệt thành tham gia; nhiều đồng chí được tín nhiệm bầu vào cấp ủy đảng, HĐND các cấp. “Chỉ riêng hai nhiệm kỳ vừa qua, đã có hơn 4.000 CCB tham gia các cấp ủy đảng, HĐND các cấp”, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho hay.

Bên cạnh đó, công tác chăm lo đời sống cho CCB, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, phát triển kinh tế cũng được Hội quan tâm. Hội đã chủ động phối hợp với Trung tâm Khuyến nông, Liên minh Hợp tác xã cùng các ban, ngành, tổ chức chuyên môn tập huấn khoa học - kỹ thuật với hàng chục ngàn lượt hội viên tham dự. Qua đó, giúp CCB tự tin phát triển sản xuất, tăng giá trị kinh tế cây trồng, vật nuôi. Cùng với đó, Hội thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội triển khai nhiều cuộc vận động, phong trào góp phần phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương.

Mặt khác, công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ luôn được Hội chú trọng. Hội thường xuyên phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức các chương trình như “Hoa hồng đồng đội”, “Thắp nến tri ân”, “Mùa hè xanh”... để soi sáng lý tưởng cách mạng, vun đắp bản lĩnh, lòng yêu nước cho thanh niên. Ngoài ra, Hội còn phối hợp với đoàn cơ sở để vận động học sinh nghèo bỏ học trở lại trường, và cảm hóa thanh niên chậm tiến.

Từ những nỗ lực không ngừng nghỉ, Hội CCB Lâm Đồng đã nhận được nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý như Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba vào các năm 1999, 2007, 2013; cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” năm 2008 và bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 2016; bằng khen về Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc của Bộ Công an năm 2013, cờ thi đua của Trung ương Hội nhiều năm liền...

N.QUỲNH