Hội LHPN Đam Rông tổ chức giao lưu cán bộ hội các cấp

(LĐ online) - Ngày 16/10, tại xã Đạ Tông, Hội LHPN huyện Đam Rông tổ chức buổi giao lưu cán bộ hội các cấp nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2022) và 12 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Lãnh đạo Thường trực Huyện ủy trao Kỷ niệm chương Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam cho chị Vũ Thị Kim Dung

Đến dự buổi giao lưu có đại diện lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, các đồng chí lãnh đạo các đoàn thể của huyện cùng 50 cán bộ hội đại diện cho 120 cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn huyện.

Tại buổi giao lưu, bà Nguyễn Thị Hồng Thuyên - Chủ tịch Hội LHPN huyện Đam Rông cùng các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội LHPN Việt Nam.

Chủ tịch Hội LHPN huyện trao 2 phần quà hỗ trợ trẻ em mồ côi

Trong chặng đường 92 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội LHPN Việt Nam nói chung và các cấp Hội Phụ nữ huyện Đam Rông nói riêng đã phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào phụ nữ tham gia xây dựng bảo vệ Tổ quốc; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa về hình thức, biện pháp tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của Hội cấp trên; tổ chức có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”… Qua đó, đã có nhiều đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực đời sống, xã hội, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội ở địa phương.

Nhân dịp này, Hội LHPN huyện Đam Rông đã trao Kỷ niệm chương Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam do Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tặng cho chị Vũ Thị Kim Dung - Chủ tịch Hội LHPN xã Rô Men; trao 2 phần quà hỗ trợ trẻ mồ côi do dịch bệnh Covid-19 và trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn cho em Kră Jăn K’ Tuyên (Thôn 2, xã Đạ Long) và em Ntơr K’ Lân (Thôn Mê Ka, xã Đạ Tông); trao 10 phần quà cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn xã Đạ Tông thuộc Chương trình Triệu phần quà san sẻ yêu thương do Hội LHPN Việt Nam phát động; trao bảng công trình “Mái ấm tình thương” cho chị Kră Jăn K’ Săn là hội viên nghèo khó khăn về nhà ở tại thôn Đa Tế, xã Đạ M’Rông.

Sau buổi giao lưu, Hội LHPN huyện Đam Rông đã tổ chức cho chị em hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện tham gia thi đấu bóng chuyền hơi.

NDONG BRỪM