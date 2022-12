Tuổi trẻ Công an Lâm Đồng tổ chức chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2022

(LĐ online) - Thiết thực tổ chức các hoạt động nhằm chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXII và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, từ ngày 14 - 16/12, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2022 tại địa bàn các huyện Đơn Dương, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đạ Huoai.

Tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đơn Dương

Tại các địa phương, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã thăm hỏi và tặng quà cho 20 người có uy tín; trao 20 suất học bổng cho các em học sinh có thành tích cao trong học tập. Đồng thời trao tặng 1.000 suất quà gồm nhu yếu phẩm, sữa, quần áo cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tổng trị giá các phần quà trong Chương trình hơn 700 triệu đồng. Kinh phí do Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Lâm Đồng và các nhà tài trợ cùng phối hợp thực hiện.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cũng tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật về Luật An toàn giao thông, bảo vệ rừng, phòng chống tệ nạn ma túy,... nhằm nâng cao kiến thức cho Nhân dân trên địa bàn các huyện.

Đặc biệt, nhằm hỗ trợ thực hiện tốt Đề án 06 về phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cùng Đoàn Thanh niên Công an các huyện, thành phố đã giới thiệu, hỗ trợ, hướng dẫn bà con Nhân dân tại các huyện trong việc cài đặt ứng dụng VneID và kích hoạt định danh điện tử cấp I.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho bà con nhân dân các huyện

Theo anh Trần Đức Hiếu - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, chương trình Tình nguyện mùa đông nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt phong trào “Thanh niên Công an Nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” gắn với cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Đây cũng là hoạt động thể hiện truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam. Qua đó, tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên rèn luyện và trưởng thành. Đồng thời thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của Tuổi trẻ Công an tỉnh trong việc sẻ chia, đồng hành và hỗ trợ cho người dân tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn.

VIỆT QUỲNH