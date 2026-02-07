Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng hôm nay 02/07 Điểm tin Lâm Đồng 02/07: HĐND tỉnh thảo luận giải pháp tăng trưởng GRDP, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và chủ động ứng phó với diễn biến áp thấp nhiệt đới.

Trong ngày 02/07/2026, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận nhiều hoạt động chính trị, kinh tế và xã hội quan trọng. Trọng tâm là Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XI với các phiên thảo luận về giải pháp tăng trưởng GRDP và chất vấn các vấn đề về giáo dục, khoa học công nghệ. Bên cạnh đó, chính quyền tỉnh cũng phát đi thông báo hỏa tốc yêu cầu chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

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Kinh tế – Chính trị – Hạ tầng

Tại Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XI, phiên chất vấn đối với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã diễn ra sôi nổi với nhiều vấn đề nóng được cử tri quan tâm. Về kinh tế, nhiều địa phương đã đạt kết quả khả quan trong giải ngân vốn đầu tư công với tỷ lệ vượt 40%. Ngành thuế cũng đang tăng tốc khai thác nguồn thu từ đất đai để đảm bảo dự toán ngân sách năm 2026.

Hệ lụy của việc trồng sầu riêng theo phong trào

Trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân đang đẩy mạnh tái canh cà phê bằng giống chất lượng cao nhờ giá nông sản duy trì ở mức tốt. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng cảnh báo về hệ lụy của việc trồng sầu riêng theo phong trào tại một số khu vực phía Tây tỉnh.

Xã hội – Giáo dục – Y tế

Bên cạnh kỳ thi tuyển sinh lớp 10 chuyên, ngành giáo dục tỉnh cũng ghi nhận thành tích ấn tượng khi em Nguyễn Hồng Việt, học sinh tại phường Nam Gia Nghĩa, trở thành thủ khoa Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với tổng điểm 37,75.

Về công tác an sinh xã hội, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang đã có chuyến làm việc và tặng quà cho hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Lạc Dương. Trong khi đó, tại xã Quảng Tân, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720 đã tổ chức ra quân phòng, chống sốt xuất huyết, tổng vệ sinh môi trường để ngăn chặn dịch bệnh.

Văn hóa – Du lịch

Lâm Đồng chính thức khởi động Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 11 với chủ đề "Đà Lạt – Bản giao hưởng của hoa và âm nhạc". Sự kiện dự kiến diễn ra vào cuối tháng 12 với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc. Tỉnh cũng đang đẩy mạnh chương trình “Người Lâm Đồng đi du lịch Lâm Đồng” nhằm kích cầu du lịch nội địa và gắn kết tình yêu quê hương.

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