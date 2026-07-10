Lâm Đồng hôm nay 10/7 Điểm tin Lâm Đồng 10/7: Nhà báo Lê Huy Toàn tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; hỏa tốc chỉ đạo phòng chống đuối nước sau vụ 5 học sinh tử vong tại xã Nâm Nung.

Tin tức Lâm Đồng ngày 10/7/2026 ghi nhận nhiều hoạt động chính trị, xã hội quan trọng. Trọng tâm là sự kiện Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh lần thứ I và những chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh về công tác phòng, chống đuối nước trẻ em sau sự cố thương tâm tại xã Nâm Nung.

Điểm nhanh tin tức nổi bật

Nhà báo Lê Huy Toàn tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng với sự tín nhiệm cao.

Chi tiết các mảng tin trong ngày

Chính trị – Đoàn thể

Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị - nghề nghiệp quan trọng sau khi hợp nhất tổ chức hội từ ba địa phương. Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ đoàn kết, chuyên nghiệp, thích ứng với kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo.

Cùng ngày, Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I cũng đã diễn ra, xác định mục tiêu xây dựng tổ chức chuyên nghiệp, hiện đại vì sự nghiệp nhân đạo.

Kinh tế – Quản lý tài sản

Lãnh đạo UBND tỉnh đang tập trung tháo gỡ khó khăn cho các nguồn lực kinh tế. Cụ thể, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên yêu cầu gỡ vướng 245 dự án ngoài ngân sách theo nguyên tắc “dễ làm trước, khó làm sau”. Đồng thời, tỉnh cũng đang tìm lời giải cho bài toán sắp xếp nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp lại các cơ quan hành chính.

Giáo dục – Xã hội

Trong lĩnh vực giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kiểm tra công tác khảo sát năng lực tiếng Anh giáo viên tại địa phương. Bên cạnh đó, hệ thống trường nội trú, bán trú tiếp tục được khẳng định là bệ đỡ quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

An ninh – Trật tự

Công an tỉnh Lâm Đồng đã chính thức thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu nhằm tăng cường lực lượng ứng trực, bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới.

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