Lâm Đồng hôm nay 12/8
Điểm tin Lâm Đồng ngày 12/8/2026: Tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, hỗ trợ 55% BHYT cho học sinh sinh viên và tăng cường chuyển đổi số.
Trong ngày 12/8/2026, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận nhiều hoạt động chỉ đạo điều hành quan trọng, tập trung tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm và thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho người dân.
Bên cạnh đó, các địa phương và ngành chức năng trên địa bàn tỉnh cũng tích cực triển khai các giải pháp chuyển đổi số, bảo vệ rừng và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.
Điểm nhanh
- Đầu tư công — Lâm Đồng không để chủ đầu tư "tự xoay xở" trong giải ngân đầu tư công: UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành phối hợp chặt chẽ, chủ động hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc cho các chủ đầu tư.
- Bảo hiểm y tế — Học sinh, sinh viên tại Lâm Đồng được hỗ trợ 55% mức đóng Bảo hiểm y tế: Trong năm học 2026 - 2027, ngân sách nhà nước hỗ trợ 55% mức đóng BHYT, học sinh sinh viên chỉ cần đóng 45%.
- Hạ tầng giao thông — Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tuyến đường N26: Lãnh đạo tỉnh làm việc với UBND xã Tánh Linh để đôn đốc tiến độ dự án.
- Giáo dục — Lâm Đồng đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục: Sở Giáo dục và Đào tạo ký kết thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ giai đoạn 2026 - 2030.
- Quản lý bảo vệ rừng — Lạc Dương quyết liệt xử lý lấn chiếm đất lâm nghiệp: Xã Lạc Dương triển khai đồng bộ giải pháp quản lý, bảo vệ rừng, kiên quyết xử lý hành vi vi phạm.
Các mảng tin nổi bật
Kinh tế – Hạ tầng – Đầu tư
- Lâm Đồng không để chủ đầu tư "tự xoay xở" trong giải ngân đầu tư công: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp yêu cầu các đơn vị tăng cường phối hợp liên ngành.
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tuyến đường N26: Kiểm tra và làm việc thực địa tại xã Tánh Linh.
- Lâm Đồng quyết tâm hoàn thành giải phóng mặt bằng cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương trong tháng 9/2026: Tập trung nguồn lực đôn đốc tiến độ tại xã Đức Trọng.
- Lâm Đồng tìm hướng xử lý chênh lệch giá vật liệu xây dựng: Tháo gỡ điểm nghẽn giữa giá công bố và giá giao dịch thực tế trên thị trường.
- Lâm Đồng tăng tốc xuất khẩu, quyết tâm cán đích 3,59 tỷ USD: Đẩy mạnh các mặt hàng chủ lực trong những tháng cuối năm 2026.
Xã hội – Giáo dục – Công tác cán bộ
- Học sinh, sinh viên tại Lâm Đồng được hỗ trợ 55% mức đóng Bảo hiểm y tế: Giảm bớt gánh nặng tài chính y tế cho các gia đình trước năm học mới.
- Lâm Đồng đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học giai đoạn 2026 - 2030.
- Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Đánh giá và định hướng công tác mặt trận trên địa bàn.
- Lâm Đồng tập trung xử lý hiệu quả các kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo tại các cấp ủy, đơn vị.
- STEM mở sân chơi sáng tạo cho học sinh Lâm Đồng: Mở rộng mô hình giáo dục trải nghiệm khoa học kĩ thuật tại các trường phổ thông.
An ninh – Nông nghiệp – Văn hóa
- Phối hợp giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội: Công an, Quân sự và Biên phòng tỉnh giao ban đánh giá kết quả thực hiện Nghị định 03/2019/NĐ-CP.
- Lạc Dương quyết liệt xử lý lấn chiếm đất lâm nghiệp: Tăng cường bảo vệ tài nguyên rừng tại xã Lạc Dương với tinh thần không có ngoại lệ.
- Phân bón hữu cơ lỏng NPK Ultra: Lời giải cho xu hướng chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Lâm Đồng: Ứng dụng tiến bộ sinh học cho các loại cây công nghiệp và ăn trái.
- Đánh thức tiềm năng du lịch từ Công viên địa chất Đắk Nông: Kết nối tuyến du lịch trải nghiệm không gian thiên nhiên và văn hóa Tây Nguyên.
Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)
- 12/08/2026 17:31 — Lâm Đồng không để chủ đầu tư "tự xoay xở" trong giải ngân đầu tư công
- 12/08/2026 17:23 — Phân bón hữu cơ lỏng NPK Ultra: Lời giải cho xu hướng chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Lâm Đồng
- 12/08/2026 17:23 — Thiết Kế Thi Công Sân Vườn Cảnh Quan Tại Đà Lạt, Lâm Đồng Trọn Gói Cho Biệt Thự, Homestay Và Resort
- 12/08/2026 16:14 — Học sinh, sinh viên tại Lâm Đồng được hỗ trợ 55% mức đóng Bảo hiểm y tế
- 12/08/2026 16:06 — Phối hợp giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội
- 12/08/2026 15:26 — Lạc Dương quyết liệt xử lý lấn chiếm đất lâm nghiệp
- 12/08/2026 15:25 — Lâm Đồng đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục
- 12/08/2026 14:59 — Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tuyến đường N26
- 12/08/2026 14:37 — Lâm Đồng tìm hướng xử lý chênh lệch giá vật liệu xây dựng
- 12/08/2026 12:53 — Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
- 12/08/2026 10:56 — Lâm Đồng xem xét nhiều chính sách về tăng trưởng, đất đai, chuyển đổi số
- 12/08/2026 10:52 — Lâm Đồng tập trung xử lý hiệu quả các kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
- 12/08/2026 06:37 — Lâm Đồng quyết tâm hoàn thành giải phóng mặt bằng cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương trong tháng 9/2026
Bạn có thể xem chi tiết từng tin qua liên kết ở trên.