Lâm Đồng hôm nay 12/8 Điểm tin Lâm Đồng ngày 12/8/2026: Tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, hỗ trợ 55% BHYT cho học sinh sinh viên và tăng cường chuyển đổi số.

Trong ngày 12/8/2026, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận nhiều hoạt động chỉ đạo điều hành quan trọng, tập trung tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm và thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho người dân.

Bên cạnh đó, các địa phương và ngành chức năng trên địa bàn tỉnh cũng tích cực triển khai các giải pháp chuyển đổi số, bảo vệ rừng và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.

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