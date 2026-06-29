Lâm Đồng hôm nay 29/06
Bản tin Lâm Đồng 29/06/2026 cập nhật công tác điều động cán bộ Tỉnh ủy, kế hoạch tuyển sinh lớp 10 chuyên và các giải pháp ổn định kinh tế 6 tháng cuối năm.
Ngày 29/06/2026, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận nhiều hoạt động chính trị và xã hội quan trọng. Trọng tâm của ngày là hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ chủ chốt, cùng với đó là những chỉ đạo quyết liệt nhằm ổn định thị trường trước áp lực lạm phát và đảm bảo an toàn cho học sinh trong kỳ nghỉ hè.
Điểm nhanh tin tức đáng chú ý
- Nhân sự mới — Đồng chí Nguyễn Văn Tám làm Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng: Quyết định bổ nhiệm được công bố vào chiều 29/6 do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ chủ trì.
- Giáo dục — Từ ngày 1 - 4/7: Lâm Đồng tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên: Toàn tỉnh có 3.780 thí sinh đăng ký dự thi cho năm học 2026 - 2027.
- Kinh tế — Áp lực lạm phát và bài toán “ghìm cương”: Chỉ số CPI bình quân 5 tháng đầu năm tăng 4,47%, tiệm cận ngưỡng mục tiêu kiểm soát.
- An ninh cơ sở — Lâm Đồng kiện toàn lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở: UBND tỉnh chỉ đạo sắp xếp lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự trong quá trình sáp nhập thôn, tổ dân phố.
- Cảnh báo xã hội — Hiểm họa đuối nước rình rập trẻ em vùng sâu Lâm Đồng: Hồi chuông cảnh báo về an toàn cho trẻ em khi tắm sông, suối trong dịp hè.
Các mảng tin nổi bật
Xây dựng Đảng và Công tác cán bộ
Trong sáng và chiều ngày 29/06, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức các hội nghị quan trọng nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo. Đáng chú ý là việc trao 10 quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý tại các đơn vị trực thuộc.
- Lâm Đồng công bố các quyết định về công tác cán bộ
- Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng
- Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng thống nhất nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội
Kinh tế - Doanh nghiệp
Dù duy trì mạch phục hồi, kinh tế Lâm Đồng đang đối mặt với áp lực chi phí đầu vào và khó khăn trong xuất khẩu. Tỉnh đang tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh cho cộng đồng kinh tế tư nhân.
- Nâng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp Lâm Đồng từ những lợi thế riêng có
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng: Điểm tựa vững chắc cho cộng đồng kinh tế tư nhân
- Lam Dong Exporters Face Growing Challenges
- Sửa chữa bảo dưỡng hệ thống CNTT tại Công ty Nhôm Lâm Đồng – TKV
An sinh xã hội - Văn hóa - Thể thao
Các hoạt động hỗ trợ người dân sau thiên tai và phong trào văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi trên khắp địa bàn tỉnh.
- Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ 194 triệu đồng giúp người dân phục hồi sau mưa lũ
- Lâm Đồng đạt nhiều giải cao tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm
- 210 vận động viên tranh tài tại Giải Taekwondo khu vực Đà Lạt năm 2026
- Cảnh báo tình trạng sạt lở nặng tại sông Đạ Huoai
Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)
- 18:18 — Đồng chí Nguyễn Văn Tám làm Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng
- 17:55 — Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về xây dựng Đảng
- 16:56 — Lâm Đồng tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 chuyên từ 1/7
- 15:49 — Hỗ trợ 194 triệu đồng giúp người dân phục hồi sau mưa lũ
- 12:48 — Công bố 10 quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý
- 10:48 — Giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc đất đai phức tạp tại phía Tây Lâm Đồng
- 05:04 — Sông Đạ Huoai đang bị sạt lở nặng
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