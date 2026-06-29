Lâm Đồng hôm nay 29/06 Bản tin Lâm Đồng 29/06/2026 cập nhật công tác điều động cán bộ Tỉnh ủy, kế hoạch tuyển sinh lớp 10 chuyên và các giải pháp ổn định kinh tế 6 tháng cuối năm.

Ngày 29/06/2026, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận nhiều hoạt động chính trị và xã hội quan trọng. Trọng tâm của ngày là hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ chủ chốt, cùng với đó là những chỉ đạo quyết liệt nhằm ổn định thị trường trước áp lực lạm phát và đảm bảo an toàn cho học sinh trong kỳ nghỉ hè.

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Các mảng tin nổi bật

Xây dựng Đảng và Công tác cán bộ

Trong sáng và chiều ngày 29/06, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức các hội nghị quan trọng nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo. Đáng chú ý là việc trao 10 quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý tại các đơn vị trực thuộc.

Lâm Đồng công bố các quyết định về công tác cán bộ

Kinh tế - Doanh nghiệp

Dù duy trì mạch phục hồi, kinh tế Lâm Đồng đang đối mặt với áp lực chi phí đầu vào và khó khăn trong xuất khẩu. Tỉnh đang tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh cho cộng đồng kinh tế tư nhân.

An sinh xã hội - Văn hóa - Thể thao

Các hoạt động hỗ trợ người dân sau thiên tai và phong trào văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi trên khắp địa bàn tỉnh.

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