Phát huy vai trò “xung kích”, “sáng tạo”, “tình nguyện” của tuổi trẻ, thời gian qua, Đoàn Thanh niên Cảnh sát Giao thông (CSGT) - Công an tỉnh Lâm Đồng đã tích cực thực hiện các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì Nhân dân phục vụ theo đúng tinh thần học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân (CAND).

Đoàn viên, thanh niên CSGT tuyên truyền văn hóa giao thông

Phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND được Đoàn cơ sở Phòng CSGT gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 04 của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới; Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”; các phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” do Trung ương Đoàn phát động...

Những năm qua, Đoàn Thanh niên CSGT luôn là đội ngũ tiên phong xung kích đảm nhận việc mới, việc khó, việc đòi hỏi sức trẻ của đơn vị với nội dung 3 trách nhiệm. Qua đó, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tích cực tham gia tuần tra, kiểm soát giao thông để xử lý ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật giao thông, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT), giữ gìn trật tự an toàn giao thông (TTATGT). Từ tháng 5/2019 đến tháng 5/2020, ĐVTN tham gia kiểm tra, kiểm soát và phát hiện, xử lý 15.777 trường hợp vi phạm, tạm giữ 42 xe ô tô, 6 xe mô tô, tước giấy phép lái xe 318 trường hợp, thu phạt hơn 14 tỷ đồng. Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Ban An toàn Giao thông Quốc gia, Công an tỉnh về bảo vệ TTATGT, góp phần kéo giảm TNGT; ĐVTN đã xung kích, sáng tạo thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo giao thông luôn thông suốt và an toàn. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, TNGT được kéo giảm trên cả 3 phương diện (số vụ, số người chết và số người bị thương); từng bước xây dựng nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông, các hành vi vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông ngày càng được hạn chế. Ngoài ra, ĐVTN tích cực tham gia tuyên truyền Luật Giao thông cho các đơn vị...

Phong trào “Sáng tạo trẻ”, “Ý tưởng sáng tạo” được các cơ sở Đoàn triển khai đến 100% ĐVTN, nhằm khuyến khích phát huy sáng kiến, ý tưởng, góp phần thực hiện có hiệu quả các mặt công tác chuyên môn của các lực lượng trong Công an tỉnh. ĐVTN và tổ chức Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Phòng CSGT còn triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên tập trung giải quyết các khâu yếu, việc khó, việc mới của đơn vị, chú trọng đến thực hiện cải cách hành chính, đổi mới lối làm việc. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Thanh niên CAND xung kích trong cải cách hành chính” trên cơ sở nâng cao nhận thức về trách nhiệm của ĐVTN đối với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tinh thần vì dân phục vụ trên các mặt công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm; công tác đăng ký quản lý xe; công tác tham mưu, tuyên truyền, điều tra giải quyết TNGT, hậu cần, kỹ thuật, trong đó chú trọng áp dụng khoa học, kỹ thuật vào công tác chuyên môn. ĐVTN đã thực hiện tốt “Đăng ký xe mô tô, ô tô qua mạng máy tính toàn quốc” đảm bảo công khai, minh bạch, được Nhân dân đồng tình ủng hộ. Ngoài ra, ĐVTN còn tích cực, sáng tạo, xung kích trong việc áp dụng các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, tin học, các thiết bị nghiệp vụ vào công tác soạn thảo văn bản, lưu trữ, khai thác hồ sơ, tuyên truyền, điều tra, giải quyết án TNGT...

Đoàn Thanh niên CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng còn tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện, chung sức cùng cộng đồng, công tác xã hội hóa, phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ngoài lực lượng đạt hiệu quả cao. Theo đó, hướng đến các hoạt động từ thiện, nhân đạo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh người CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ...

Bên cạnh đó, đã phối hợp với Đoàn Phường 10 - Đà Lạt tặng quà cho bà con gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; thăm hỏi và tặng quà nhân dịp lễ, tết cho các em nhỏ tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ em cơ nhỡ Mađaguôi, huyện Đạ Huoai; tham gia tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đạ Tẻh; phát 5.000 khẩu trang y tế miễn phí cùng tờ rơi phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Bến xe liên tỉnh Lâm Đồng; tổ chức phát gạo, mì, nhu yếu phẩm cho người có hoàn cảnh khó khăn, lang thang, cơ nhỡ nhân dịp lễ 30/4; ủng hộ 5.000.000 đồng cho Chương trình siêu thị “0 đồng” do Tỉnh Đoàn tổ chức; ủng hộ 5.000.000 đồng cho MTTQ tỉnh Lâm Đồng chung tay chống dịch COVID-19; tích cực tham gia hiến máu tình nguyện...

Đại úy Nguyễn Văn Tâm, Bí thư Đoàn cơ sở CSGT cho biết: Phong trào “Thanh niên CSGT học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” được triển khai đã phát huy tinh thần tự học, tự rèn luyện của thanh niên CAND theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy CAND. Qua đó, thôi thúc ĐVTN xung kích, tình nguyện thực hiện tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó; xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng Công an tỉnh nhà ngày càng vững mạnh, toàn diện. Với những nỗ lực trong việc tham gia và triển khai các hoạt động chuyên môn cũng như tình nguyện, Đoàn cơ sở Phòng CSGT tỉnh vinh dự được tỉnh và Ban Giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen vì đã có thành tích hoạt động tình nguyện thiết thực, ý nghĩa, chung tay vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng.

PHONG VÂN