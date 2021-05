Bản Brun - khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội

Nhằm phát huy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), Đoàn xã Gia Viễn (Cát Tiên) đã thực hiện mô hình “Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội (TNXH) tại bản Brun”. Đây là cách làm mới, thể hiện tính xung kích của tuổi trẻ trong việc tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Thanh niên tham gia dọn vệ sinh làm cho đường làng, ngõ xóm xanh - sạch - đẹp

Anh Nguyễn Huy Hùng, Bí thư Đoàn xã Gia Viễn cho biết, theo nội dung phát động của Tỉnh Đoàn, Đoàn xã đã thực hiện mô hình “Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc TNXH”. Mô hình ra đời nhằm phát huy phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, đấu tranh phòng chống, tố giác tội phạm và thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2020 do Mặt trận tổ quốc (MTTQ) xã phát động. Đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy tính xung kích, tình nguyện, tiên phong gương mẫu của đoàn viên, thanh thiếu niên trong công tác phòng, chống các tệ nạn của xã hội, tích cực tham gia hưởng ứng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Cụ thể hóa phong trào “3 không” với ma túy trong thanh thiếu niên (không thử, không giữ, không sử dụng ma túy).

Theo đó, Đoàn Thanh niên xã đã chủ động phối hợp với Công an xã đề xuất và tham mưu với Đảng ủy, UBND xã xây dựng kế hoạch thực hiện xây dựng mô hình tại bản Brun. Đoàn xã trực tiếp xuống làm việc với chi bộ, Ban nhân dân thôn, Trưởng ban Công tác Mặt trận thống nhất nội dung chương trình của kế hoạch đề ra, tiến hành công tác tuyên truyền đến Nhân dân và lực lượng đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia thực hiện.

“Với đối tượng chủ yếu là các thanh, thiếu niên chậm tiến, chúng tôi sẽ tiếp cận tuyên truyền cho họ về việc chấp hành pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Để đảm bảo hiệu quả công tác tuyên truyền, chúng tôi yêu cầu gia đình của những thanh niên này làm cam kết không để họ vi phạm TNXH, nhờ đó mô hình đã phát huy hiệu quả bước đầu. Nếu được sự quan tâm, động viên từ nhiều phía sẽ góp phần làm thay đổi suy nghĩ của những thanh niên này”, anh Hùng cho hay.

Được thành lập từ tháng 8/2020, sau một thời gian hoạt động, mô hình đã đạt được nhiều hiệu quả thiết thực: 100% hộ gia đình thực hiện quy ước của khu dân cư và nghĩa vụ của công dân theo quy định, qua đó có 24/24 hộ gia đình hoàn thành nghĩa vụ công dân, 22/22 hộ gia đình tham gia nhận khoán chăm sóc bảo vệ rừng. Phối hợp với Tổ liên hộ tự quản về an ninh trật tự vận động Nhân dân đóng góp 5 triệu đồng lắp đặt hệ thống camera an ninh, xây dựng phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào phòng chống tội phạm giữ gìn an ninh trật tự trong cộng đồng. Trong năm không có người mắc các TNXH như: ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút. Phát huy vai trò của 5 thành viên tổ hòa giải, kịp thời giải quyết những mâu thuẫn, bất hòa phát sinh trong nội bộ Nhân dân, không để phát sinh vụ việc tranh chấp ở khu dân cư.

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên bản Brun còn vận động Nhân dân đóng góp 17 triệu đồng lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng từ năng lượng mặt trời dài 0,35 km tại đường trục chính của khu dân cư. Từ nguồn đầu tư hỗ trợ và xã hội hóa 13,5 triệu đồng của Mặt trận Tổ quốc và Hội Nông dân xã, đã huy động 165 ngày công lao động trồng, chăm sóc 0,35 km đường hoa, cây cảnh, khuôn viên nhà sinh hoạt cộng đồng; thực hiện mô hình sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn, tổ chức cho Nhân dân dọn vệ sinh đường thôn, xóm 1 tháng 2 lần.

Hiện nay, 100% hộ gia đình đoàn viên đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, đến nay số hộ được công nhận “Gia đình văn hóa, Gia đình an toàn” là 24/24 hộ. 100% hộ dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. 100% hộ gia đình thực hiện tốt Luật Hôn nhân gia đình và Bình đẳng giới...

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên và Công an xã cũng duy trì đều đặn chế độ hội họp nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng và những kiến nghị của khu dân cư lồng ghép vào các buổi họp thôn định kỳ hàng tháng. Thường xuyên thăm hỏi, động viên Nhân dân và đoàn viên, thanh thiếu nhi trong bản gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, thực hiện nghiêm quy chế hoạt động của mô hình. Đồng thời, gắn với việc “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong đoàn viên, thực hiện những nội dung tuyên truyền, vận động phù hợp, sát thực tế để đoàn viên tích cực, hăng say lao động sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Anh Nguyễn Huy Hùng cho biết, đến nay bản Brun không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo, giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa 7 năm liền, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tháng 11 năm 2020, bản Brun được công nhận là “Khu dân cư kiểu mẫu” - một mô hình do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phát động. Đây sẽ là động lực để Đoàn xã tiếp tục nhân rộng mô hình trên tất cả các thôn của xã Gia Viễn.

