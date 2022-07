Bảo Lộc: Bàn giao các công trình thanh niên tại xã Đại Lào

(LĐ online) - Chiều 10/7, Thành Đoàn Bảo Lộc cùng Đoàn trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc phối hợp cùng Đoàn Thanh niên xã Đại Lào tiến hành trao tặng, bàn giao các công trình thanh niên tại địa phương.

Tuổi trẻ Bảo Lộc bàn giao công trình sửa chữa nhà cho gia đình ông Đoàn Văn The (xã Đại Lào)

Theo đó, sau một thời gian sửa chữa, tuổi trẻ TP Bảo Lộc, Đoàn trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc tiến hành bàn giao công trình nhà ở cho gia đình ông Đoàn Văn The đang gặp khó khan về nhà ở. Bản thân ông The là người khuyết tật đang sống cùng mẹ già hơn 80 tuổi trong căn nhà đã bị xuống cấp. Để giúp đỡ mẹ con ông The giảm bớt gánh nặng khó khăn, Thành Đoàn Bảo Lộc cùng Đoàn trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc đã hỗ trợ 30 triệu đồng mua nguyên vật liệu cùng 50 ngày công lao động sửa chữa lại căn nhà cho gia đình.

Tặng công trình sân bóng chuyền cho Thôn 11 (xã Đại Lào)

Dịp này, Thành Đoàn Bảo Lộc cũng đã trao tặng sân bóng chuyền cho chi Đoàn Thôn 11 và công trình vườn hoa thanh niên cho chi Đoàn Thôn 3 (xã Đại Lào). Hai công trình thanh niên này, trị giá khoảng 10 triệu đồng.

Ngoài ra, đông đảo các bạn trẻ còn tham gia dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm tại 2 tuyến đường Thanh niên trên địa bàn Thôn 2 và Thôn 11, xã Đại Lào. Đây là những công trình thanh niên được Thành Đoàn Bảo Lộc và các tổ chức Đoàn triển khai thực hiện trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022.

KHÁNH PHÚC