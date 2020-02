Chủ động phòng chống nCoV, theo dõi và báo cáo dịch hàng ngày

* Học sinh toàn tỉnh vẫn đi học bình thường

* Không tổ chức lễ hội Rằm tháng Giêng thác Pongour

(LĐ online) - Sáng nay, 3/2, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì cuộc họp BCĐ và đã có một số kết luận quan trọng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt - Trưởng BCĐ phòng chống nCoV tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc họp

Chưa phát hiện ca nhiễm nCoV

Theo báo cáo của Sở Y tế, Lâm Đồng chưa phát hiện ca bệnh nCoV và đang trong giai đoạn phòng bệnh dịch nCoV. Các hoạt động đã gấp rút triển khai như: Thành lập các Đội phản ứng nhanh tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng (Bảo Lộc), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Lâm Đồng (CDC) và các Trung tâm y tế huyện, thành phố; công bố các cơ sở y tế thu dung điều trị bệnh nhân viêm phổi do nCoV, công bố đường dây nóng của Sở Y tế và các đơn vị trong ngành; thành lập BCĐ phòng chống nCoV của ngành y tế; rà soát nhu cầu cơ sở vật chất và trang thiết bị phòng chống dịch tại các đơn vị; xây dựng quy trình giám sát, xử lý và điều trị cho người bệnh nghi nhiễm nCoV.

Theo chỉ đạo của Bộ Y tế, tại Lâm Đồng có 3 bệnh viện tuyến tỉnh tiếp nhận thu dung điều trị bệnh nhân nCoV (gồm có BVĐK tỉnh, BVĐK II Lâm Đồng và Bệnh viện Nhi). Mỗi đơn vị dự kiến phải dự trữ cơ số thuốc Immunoglobulin 280 lọ, mỗi lọ giá 3 triệu đồng. Với số lượng gần 900 lọ cho 3 bệnh viện nêu trên, ước kinh phí 2,7 tỷ đồng, Sở Y tế xin ý kiến lãnh đạo tỉnh ngay tại cuộc họp. Đồng thời, 3 bệnh viện tuyến tỉnh này đã bố trí khu vực cách ly điều trị 20 giường/mỗi bệnh viện để thu dung điều trị bệnh nhân nCoV.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh trong hai ngày tới (4 -5/2), tổ chức tập huấn về điều trị và dự phòng lây nhiễm nCoV trong đội ngũ cán bộ nhân viên y tế làm công tác phòng chống dịch nCoV toàn ngành và lực lượng quân y.

Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo nhanh về tình hình một số thông tin về nCoV trên mạng xã hội (Facebook) không đúng về dịch, Sở đã mời 1 trường hợp để giáo dục, răn đe; sáng nay mời thêm 1 trường hợp nữa và đang theo dõi 1 trường hợp có dấu hiệu tuyên truyền, kích động chống phá... Đồng thời, cũng trong sáng nay, Sở họp báo về tuyên truyền phòng chống dịch nCoV và Nghị định 100 của Chính phủ liên quan đến việc thổi máy đo nồng độ cồn có lây nhiễm nCoV hay không? Cần đẩy mạnh tuyên truyền trong ngành du lịch địa phương chống kỳ thị phân biệt đối xử với khách du lịch đến từ vùng dịch bệnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng cho biết tình hình học sinh trong toàn tỉnh ở các cấp học vẫn học bình thường vì chưa có ca bệnh nCoV xuất hiện trên địa bàn tỉnh.

Cảng Hàng không Liên Khương báo cáo các chuyến bay tới Trung Quốc đã dừng đến hết ngày 1/5 theo chỉ đạo cấp trên. Nhưng khách Trung Quốc đi các chuyến bay nội địa và các tuyến quốc tế khác vẫn còn đông. Hiện nay, chưa phát hiện du khách qua Cảng hàng không Liên Khương có sốt. Tuy nhiên, chỉ có 1 máy đo thân nhiệt trang bị để theo dõi thân nhiệt của khách quốc tế, còn khách đi nội địa thì chưa triển khai đo thân nhiệt. Có hai máy đo thân nhiệt đã hỏng 1 máy nên đề nghị tỉnh cho phép mua trang bị thêm 1 máy đo thân nhiệt trị giá khoảng 1,6 tỷ đồng.

Sở Văn hóa Thể thao và Du Lịch cho biết: Sở ghi nhận vẫn có khách Trung Quốc lưu trú ở các khách sạn 3-5 sao và tham quan các khu điểm du lịch trong tỉnh. Sở cũng đã chỉ đạo thực hiện ngưng tổ chức các lễ hội Tháng Giêng trên địa bàn tỉnh. Nguy cơ, do Lâm Đồng gần tỉnh Khánh Hòa – tỉnh đã công bố dịch nCoV, nên dòng khách quốc tế di chuyển từ Khánh Hòa lên Đà Lạt - Lâm Đồng có nguy cơ lớn xâm nhập gây dịch bệnh nCoV. Ngành Y tế nên có hướng dẫn phòng chống nCoV trong hệ thống các cơ sở lưu trú phục vụ du lịch.

Công an tỉnh cho biết đã triển khai phòng chống nCoV trong toàn ngành, đặc biệt là lực lượng cảnh sát giao thông. Qua theo dõi thông tin trên mạng xã hội, Công an đã gọi 4 trường hợp răn đe, cảnh cáo, tháo gỡ thông tin không chính xác về nCoV. Thống kê của Công an tỉnh, từ những ngày tết đến nay, Lâm Đồng có 14.318 khách quốc tế, trong đó có 3.145 khách Trung Quốc. Riêng ngày hôm qua, 2/2, trong tỉnh có 1.232 khách quốc tế, có 73 khách Trung Quốc lưu trú. Khó khăn hiện nay, theo ngành công an là quản lý khách du lịch đến Lâm Đồng, số lượng vẫn tiếp tục tăng, đặc biệt là khách đến từ các tỉnh đã có phát hiện dịch nCoV, đề nghị trang bị thiết bị phát hiện bệnh (máy đo thân nhiệt) vì thời gian ủ bệnh 14 ngày.

Theo MTTQ Việt Nam tỉnh, tình hình tốc độ ca bệnh nCoV tăng nhanh nên phải tuyên truyền hướng dẫn nhân dân tự phòng tránh là chính. Kết hợp cả phòng và chống. Nhận định nguy cơ từ vùng lân cận Khánh Hòa có dịch và dòng khách du lịch, khách Trung Quốc đi lẻ đến Lâm Đồng.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, hiện đã chuẩn bị khu thu dung cách ly bệnh nhân nhiễm nCoV với quy mô 300 người tại Đức Trọng. Khó khăn hiện nay, lực lượng quân y chủ yếu đào tạo cấp cứu nên cần tiếp tục tham gia lớp tập huấn phòng chống dịch do CDC tổ chức.

Xe cứu thương túc trực tại Cảng hàng không Liên Khương sẵn sàng ứng phó khi phát hiện ca nghi nhiễm nCoV

Mua thuốc điều trị dự trữ cho ba bệnh viện tuyến tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Văn Đa đề nghị công việc trước mắt cần làm ngay là phân công trách nhiệm các thành viên BCĐ phòng chống nCoV của tỉnh; rà soát trang thiết bị phòng chống dịch để có kế hoạch mua sắm. Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống nCoV tránh gây hoang mang trong nhân dân. Dừng các lễ hội, không tụ tập nơi đông người. Sở Công thương phối hợp Quản lý Thị trường và Công an kiểm tra mặt hàng khẩu trang, nước sát trùng phòng chống nCoV, không cho xuất khẩu mặt hàng này, trường hợp vi phạm rút giấy phép. Phun hóa chất khử khuẩn tại nơi đông người: Trường học, bệnh viện, chợ, sân bay, bến xe… Kiểm soát chặt chẽ lao động Trung Quốc sau tết trên địa bàn tỉnh, giao cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội theo dõi nắm bắt diễn biến này.

Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt – Trưởng BCĐ phòng chống nCoV tỉnh đã kết luận một số nội dung: Các địa phương thành lập ngay BCĐ phòng chống nCoV; đẩy mạnh truyền thông phòng chống dịch và thường xuyên báo cáo hàng ngày tình hình diễn biến dịch nCoV cho BCĐ tỉnh. Không tổ chức lễ hội trong Tháng Giêng dưới mọi hình thức, đặc biệt không tổ chức lễ hội Rằm tháng Giêng thác Pongour; rà soát dừng tổ chức các hội chợ, không để tụ tập đông người. Yêu cầu Sở Công thương, Quản lý thị trường kiểm tra các hiệu thuốc ngăn ngừa tình trạng găm hàng khẩu trang, nước sát trùng, khử khuẩn, nâng giá mặt hàng, khi phát hiện vi phạm rút giấy phép kinh doanh.

Thực hiện đúng chỉ thị của Trung ương về chống dịch nCoV, tập trung công tác vệ sinh làm sạch môi trường phòng chống dịch bệnh, đặc biệt các cơ sở giáo dục quan tâm làm sạch môi trường tổ chức phun hóa chất khử khuẩn theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự chuẩn bị tích cực của ngành y tế, sẵn sàng ứng phó tiếp nhận điều trị bệnh nhân nCoV theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Lãnh đạo UBND tỉnh thống nhất thực hiện việc mua sắm chỉ định thầu, đồng ý mua 1 máy đo thân nhiệt và thuốc điều trị dự trữ cho ba bệnh viện tuyến tỉnh từ nguồn dự phòng theo đề xuất của Sở Y tế, đảm bảo không để thiếu thuốc phòng và điều trị cho bệnh nhân khi xảy ra dịch và triển khai ngay việc mua sắm.

Về quản lý khách du lịch, hạn chế phân biệt kỳ thị với du khách, trong tình hình du khách đến Đà Lạt – Lâm Đồng rất đông, trong đó có khách nước ngoài, tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, giám sát, phát hiện để xử lý kịp thời các ca bệnh.

Cuối cùng, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận với tình hình thực tế, với sự chuẩn bị ứng phó, xử lý thông tin hàng ngày, hàng giờ theo dõi về nCoV, nên tỉnh quyết định ngành giáo dục cho học sinh toàn tỉnh đi học bình thường, việc quan trọng cần tập trung là làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền phòng chống nCoV.

AN NHIÊN