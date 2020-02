Giữ lòng tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng

Trong suốt 90 năm qua, nhất là trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng ta đã chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua biết bao sóng gió, đưa nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, từ đấu tranh đem lại tự do, hạnh phúc cho Nhân dân đến hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng đất nước với muôn vàn khó khăn, thử thách... Đến hôm nay, đất nước ta đã vượt qua tình trạng một nước nghèo, kém phát triển; đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng trưởng kinh tế khá; phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với những nhận thức rõ và đầy đủ hơn vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đảng ta không ngừng xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính trị, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội; thực hiện nhất quán và thành công đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, ngày càng nâng cao vị thế của đất nước.

Hiện nay, Đảng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và các lĩnh vực của đời sống xã hội; huy động sức mạnh tổng hợp toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng tạo xung lực mới thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới và phát triển đất nước. Đảng Cộng sản Việt Nam đã cùng Nhân dân viết nên những trang sử chói lọi; trong đó, mỗi kỳ đại hội Đảng, mỗi thời đại của cách mạng Việt Nam là một dấu son không thể phai mờ trong lịch sử dân tộc.

Với thành phố Bảo Lộc, trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết 04 ngày 13/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “phát triển thành phố Bảo Lộc toàn diện, bền vững giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”, thành phố đã nỗ lực triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực về chính trị tư tưởng, đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; kiện toàn, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Với những thành tựu đạt được cùng với niềm phấn khởi, tự hào trong 90 năm qua, chúng ta tin tưởng vững chắc rằng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Bà Lưu Thị Thanh An - Nguyên Bí thư Huyện ủy Bảo Lộc, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng Ai đã từng sống trong chiến tranh, mới thấy quý giá hòa bình hôm nay

Tôi năm nay đã hơn 50 năm tuổi Đảng, đã đi theo cách mạng với niềm tin, lý tưởng. Cho đến hôm nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tròn 90 tuổi, tôi thấy rất xúc động, rất tự hào về Đảng ta. Nhờ có Đảng, nước Việt Nam ta mới giành được và giữ vững nền độc lập, tự do. Nếu ai đã từng ở một ngày trong chiến tranh thì mới thấy được sự quý giá của hòa bình hôm nay. 12 năm trong chiến trường, tư tưởng tôi lúc nào cũng vững vàng dù ít khi được thảnh thơi, còn 45 năm qua khi đất nước được hòa bình thì rõ ràng là rất quý, ai cũng được sống an bình và vui vẻ. Tuy vật chất chưa đồng đều, vẫn còn có người nghèo khó nhưng hòa bình độc lập, đất nước yên tiếng súng là điều đáng vui mừng nhất, chúng tôi được yên vui sống với con cháu lúc tuổi già. Bởi lẽ, trên thế giới hiện nay vẫn còn nhiều quốc gia, khu vực còn rất bất ổn về an ninh, chính trị, một số nơi còn có cả chiến tranh. Không ai muốn điều đó xảy ra nhưng các thế lực thù địch chống phá nước ta vẫn ra sức chống phá nên bản thân mỗi người dân, mỗi cán bộ, đảng viên cần nâng cao tinh thần cảnh giác và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng cho hòa bình độc lập hôm nay và mai sau.