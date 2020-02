Học viện Lục quân kết hợp quân dân y phòng chống dịch Covid-19

(LĐ online) - Căn cứ Nghị định 71 của Chính phủ, Quyết định 173 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 90 của Bộ Quốc phòng về việc phòng, chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona (tên mới do WHO đặt là Covid-19) gây ra, Học viện Lục Quân đã xây dựng kế hoạch chi tiết ngay từ ngày đầu có thông báo dịch, tập trung cao độ mọi phương án chuẩn bị, tổ chức lực lượng, phương tiện quân y, lực lượng cơ động, lực lượng tại chỗ cho công tác này.

Yêu cầu được đặt ra cho toàn Học viện là phải chủ động nắm chắc diễn biến tình hình dịch trên phạm vi cả nước, ở từng địa phương Học viện đóng quân, các cơ quan, đơ vị trong Học viện. Kịp thời tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch có hiệu quả, lấy phòng dịch là chủ yếu. Kết hợp chặt chẽ các cơ quan trong và ngoài quân đội, kết hợp quân dân y trong phòng chống dịch, báo cáo ngay khi có trường hợp nghi nhiễm dịch bệnh. Học viện tổ chức kế hoạch chi tiết phân loại cấp độ dịch bệnh và biện pháp thực hiện. Chuẩn bị sẵn sàng khu vực cách ly, sử dụng nhà S15, S17 thuộc Trung tâm bảo đảm huấn luyện gồm 150 giường để điều trị và chăm sóc người bệnh nếu có nghi ngờ nhiễm Covid-19. Thành lập Tổ quân y phòng chống dịch sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Thành lập Tổ quân y cơ động có đầy đủ trang thiết bị y tế, xe hồng, thuốc men, khẩu trang, trang phục phòng chống dịch sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có lệnh.

NGUYỆT THU