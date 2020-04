Bộ Công an gửi thư khen tập thể Công an tỉnh Lâm Đồng và Phòng PC02

(LĐ online) - Bộ Công an vừa có thư khen gửi Đại tá Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng biểu dương thành tích của tập thể Công an tỉnh vì đã phối hợp tốt với các tỉnh bạn trong triển khai thực hiện chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong việc phối hợp điều tra, làm rõ, bắt đối tượng gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào ngày 9/4 tại phường Long Bình, thành phố Đồng Nai. Liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ phá vụ án quan trọng này, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh (PC 02) cũng được Bộ Công an khen thưởng vì có thành tích phối hợp điều tra làm rõ, bắt đối tượng gây ra vụ án giết người, cướp tài sản và 3 vụ trộm tài sản khi đối tượng này đang tìm cách trốn sang Campuchia, thu giữ nhiều vật chứng.

Đại tá Lê Vinh Quy – Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng trao thưởng của Bộ Công an cho tập thể Phòng PC02

Chiều 29/4, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Lê Vinh Quy – Giám đốc Công an tỉnh đã trao số tiền thưởng 10 triệu đồng của Bộ Công an cho tập thể phòng PC02, Công an tỉnh Lâm Đồng.

Cùng nhận thư khen và quyết định khen thưởng của Bộ Công an trong vụ án này còn có Cục trưởng Cục C02, C09, Giám đốc Công an các tỉnh Đồng Nai, Đắc Lắc, Đắk Nông và một số phòng chuyên môn công an các tỉnh này.

Thư khen do Thượng tướng Lê Quý Vương – Thứ trưởng Bộ Công an ký, nhấn mạnh: Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an biểu dương thành tích của lãnh đạo Cục C02, C09 và tập thể lãnh đạo công an các tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Kết quả đạt được thể hiện tinh thần khắc phục khăn, kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của công an các tỉnh, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, tạo dựng niềm tin của nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Đại tá Lê Vinh Quy – Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Phòng An ninh đối nội

Cũng trong buổi chiều cùng ngày, Đại tá Lê Vinh Quy long trọng trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Lâm Đồng vì đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019, đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

NGUYỄN NGHĨA - LÊ TIẾN