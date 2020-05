Đại hội Đảng bộ Công an huyện Đức Trọng thí điểm bầu trực tiếp Bí thư

(LĐ online) - Trong 2 ngày 7 và 8/5, Đảng bộ Công an huyện Đức Trọng đã tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Dự Đại hội có đồng chí Lê Hồng Phong - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc - Bí thư Huyện ủy Đức Trọng, đồng chí Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch UBND huyện... cùng 180 đại biểu là đảng viên trực thuộc Đảng bộ Công an huyện Đức Trọng.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, tình hình an ninh trật tự tuy có nhiều diễn biến phức tạp, song được sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND huyện; đồng thời, với sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên, Đảng bộ Công an huyện Đức Trọng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đề ra. Đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện nhiều chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của ngành về đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, giữ vững sự ổn định chính trị, không để xảy ra đột biến bất ngờ ở địa phương; làm tốt vai trò tham mưu nòng cốt cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp với các ngành, đoàn thể cùng lực lượng công an chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của số đối tượng cực đoan trong dân tộc, tôn giáo, đấu tranh có hiệu quả với các loại đối tượng chính trị ở địa phương. Tăng cường lực lượng xuống cơ sở bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị diễn ra tại địa phuơng; các mục tiêu kinh tế - chính trị quan trọng; các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến tham quan, công tác tại Lâm Đồng đi qua địa bàn huyện Đức Trọng. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh trấn áp các loại tội phạm trên lĩnh vực trật tự xã hội; do đó đã kiềm chế được sự gia tăng của các loại tội phạm, đảm bảo chỉ tiêu điều tra, khám phá án; tai nạn giao thông được kiềm chế giảm. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được duy trì và nâng cao chất lượng.

Bỏ phiếu bầu BCH khóa mới

Về công tác xây dựng Đảng, 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ trở lên, 99,9% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2015-2017 và năm 2019 Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh. Về chuyên môn, giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện; 100% đội nghiệp vụ, công an thị trấn Liên Nghĩa hoàn thành nhiệm vụ; 80% đơn vị đạt tập thể đơn vị tiên tiến; 80% chiến sĩ đạt chiến sĩ tiên tiến, trong đó có 15% chiến sĩ thi đua cơ sở. Các năm 2015-2017 đạt đơn vị Quyết thắng, năm 2018 đạt đơn vị tiên tiến và năm 2019 đạt Cờ thi đua của Bộ Công an; hàng năm đạt đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành Điều lệnh CAND. Trong nhiệm kỳ kết nạp 44 Đảng viên, đạt tỷ lệ 193,3% so với Nghị quyết. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ không có cán bộ, đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật Đảng. Trong nhiệm kỳ đã hoàn thành Đề án đưa Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã với tỷ lệ 100% xã có công an chính quy với 44 đồng chí.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện khóa VII nhiệm kỳ 2020-2025

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công an huyện xác định một số chỉ tiêu cụ thể: Phấn đấu đạt trên 20% chi bộ trực thuộc đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15-20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Về chuyên môn, các đội nghiệp vụ đạt 80% đơn vị tiên tiến, 80% chiến sĩ đạt danh hiệu tiên tiến, trong đó 15% chiến sĩ thi đua cơ sở; hàng năm, Công an huyện đạt từ tiên tiến trở lên, đơn vị kiểu mẫu về văn hóa và Điều lệnh CAND, cơ quan văn hóa; kết nạp từ 20 đảng viên trở lên.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí, đồng chí Lê Thái được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy với số phiếu bầu đạt 97,86% theo hình thức bầu trực tiếp. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên gồm 12 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

THY VŨ