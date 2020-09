HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI 9 THÁNG ĐẦU NĂM

(LĐ online) - Hội nghị do Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt chủ trì ngày 25/9/2020. Tham dự tại điểm cầu UBND tỉnh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Yên và các thành viên UBND tỉnh; đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh và các Ban của HĐND; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn cấp huyện tham dự tại các điểm cầu huyện, thành phố.

Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt chủ trì Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, do ông Đặng Trí Dũng - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày, cho biết: Do tác động của đại dịch Covid - 19, hầu hết các ngành, lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề, nhiều hoạt động kinh tế - xã hội bị ngưng trệ. Các cấp, các ngành, cộng đồng các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực tập trung thực hiện mục tiêu kép: vừa sẵn sàng phòng, chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Công tác phòng chống dịch được các ngành, các cấp triển khai theo đúng chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và hướng dẫn của Bộ Y tế; với sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân; đến nay, chưa ghi nhận ca nhiễm bệnh Covid - 19 trên địa bàn tỉnh.

Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng của tỉnh đạt được kết quả tích cực trên một số lĩnh vực: Sản xuất nông nghiệp duy trì được tốc độ tăng trưởng, đảm bảo thời vụ; sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao tiếp tục phát huy lợi thế; chủ động thực hiện các giải pháp trong công tác phòng chống hạn; phòng cháy, chữa cháy rừng; tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác quản lý bảo vệ rừng. Ngành công nghiệp có sự tăng trưởng, công nghiệp chế biến và một số sản phẩm chủ yếu như alumin, bia đóng lon,... tăng so cùng kỳ. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng, số doanh nghiệp giải thể giảm so cùng kỳ. Thu ngân sách tăng bảo đảm tiến độ theo kế hoạch, chi ngân sách đảm bảo đúng quy định. Các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông, giáo dục - đào tạo đạt nhiều kết quả tích cực. An sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân được đặc biệt quan tâm, triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, kịp thời, không để trục lợi chính sách. An ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; an toàn giao thông giảm sâu trên cả 3 tiêu chí.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19, tốc độ tăng trưởng GRDP tăng thấp hơn so với cùng kỳ; khu vực công nghiệp - xây dựng có sự tăng trưởng nhưng ở mức thấp hơn nhiều so với các năm trước; khu vực dịch vụ tăng trưởng âm. Các hoạt động xuất - nhập khẩu, lưu thông, vận chuyển hàng hóa, hành khách, dịch vụ du lịch bị ảnh hưởng rõ rệt; số lao động được đào tạo và giải quyết việc làm giảm so với cùng kỳ. Tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp tuy giảm nhưng vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp; khối lượng thực hiện và tiến độ giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản tuy được cả thiện nhưng nhìn chung còn chậm, chưa đạt yêu cầu. Đời sống của nhân dân vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa vẫn còn khó khăn; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội còn nhiều diễn biến phức tạp…

Bà Nguyễn Thị Nguyên - Giám đốc Sở VH-TT&DL đề nghị lãnh đạo tỉnh có giải pháp thỏa đáng để các nhân viên hợp đồng của Trung tâm VHNT có cơ chế được hưởng lương phục vụ các hoạt động VHNT, đặc biệt là trong Đại hội tỉnh Đảng bộ sắp tới

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến của các địa phương tham dự tại các điểm cầu, cho biết, khó khăn nhất là tình hình thu ngân sách, do ảnh hưởng của dịch Covid, tập trung ở Đà Lạt, Bảo Lộc, Đức Trọng do là các địa bàn trọng điểm của các hoạt động du lịch, dịch vụ và thương mại. Bên cạnh đó là vấn đề giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản... Điều khiển phiên thảo luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Yên yêu cầu phải thực hiện ngay một số công tác, như: Bảo Lộc phải có báo cáo trong tháng 9 về vấn đề của cơ sở trà Làn Hương, vì chủ cơ sở này đã 3 kỳ đối thoại doanh nghiệp liên tiếp có kiến nghị mà chưa được giải quyết; Đức Trọng không được để tiếp tục xảy ra sai phạm ở các dự án Trung tâm Văn hóa thể thao, Chợ đầu mối, Bến xe Đức Trọng, KDL Đại Ninh để xử lý dứt điểm các vi phạm trước.

Các sở ngành cũng nêu một số vấn đề lớn, như: Trường hợp những nhân viên hợp đồng của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Lâm Đồng (là diễn viên được tuyển dụng dựa trên năng khiếu) chưa có cơ chế trả lương; các loại dịch đang bùng phát (Covid, chân tay miệng, bạch hầu, sốt xuất huyết) đã xuất hiện bệnh tay chân miệng và bạch hầu tại Lâm Đồng; vấn đề thu gom và xử lý rác khi chưa có nhà máy xử lý rác; tình hình vi phạm quản lý bảo vệ rừng; phá được nhiều băng nhóm tội phạm; phối hợp quản lý tăng thu ngân sách…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt, xác định: Mục tiêu quý 4 rất có ý nghĩa đối với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các cấp. Với tình hình hiện nay, tăng trưởng GRDP rất khó khăn; cần phải phát động, động viên, khuyến khích và lan tỏa tinh thần làm việc, sự nỗ lực và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, góp phần vượt qua khó khăn để đạt được kết quả cao nhất, tích cực nhất; đồng thời, trong 3 tháng còn lại phải tập trung “thắt lưng buộc bụng”, giảm chi phí hội họp, chi thường xuyên… Chú ý các lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, thu hút du lịch, kiểm soát dịch bệnh; thực hành 5K theo khuyến cáo của ngành Y tế (Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tụ tập, Khai báo y tế); giải quyết khiếu nại tố cáo kịp thời, hạn chế khiếu nại đông người…

LÊ HOA