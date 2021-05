Họp báo về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

(LĐ online) - Chiều 17/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng tổ chức họp báo để thông tin chi tiết về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Quang cảnh cuộc họp báo

Hội nghị dưới sự chủ trì của Sở Thông tin Truyền thông, Sở Nội vụ. Cùng tham dự có đồng chí Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đại tá Trần Minh Tiến – Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo Báo Lâm Đồng, Đài PT – TH Lâm Đồng, cùng đại diện phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan chức năng đã thông tin nhanh, tóm tắt về tiến độ bầu cử tại Lâm Đồng đến thời điểm hiện nay, báo cáo nhanh về tình hình Covid-19, triển khai kế hoạch đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 phục vụ bầu cử.

Theo đó, công tác tuyên truyền được triển khai kịp thời, đồng bộ, đúng định hướng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Đến nay, đã thực hiện hơn 1.200 tin, 500 bài và trên 150 chuyên mục, 120 chương trình phát thanh, gần 300 phóng sự, ghi nhanh, gương người tốt việc tốt; 130 chuyên mục, hơn 70 chương trình phát thanh tiếng K’Ho; các đài truyền thanh cấp xã đã tiếp âm đầy đủ các nội dung tuyên truyền của Đài PT – TH tỉnh và truyền thanh truyền hình cấp huyện. Qua đó, giúp người dân kịp thời nắm bắt thông tin góp phần nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị và hành động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Đại diện Sở Y tế trả lời các câu hỏi của nhà báo liên quan đến bầu cử

Hiện nay, danh sách cử tri tham gia bầu cử đã được niêm yết tại trụ sở của 142 xã, phường, thị trấn, các khu vực công cộng như hội trường thôn, buôn, tổ dân phố theo đúng quy định của Luật. Tổng số cử tri trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 13/4 là 935.264 cử tri; trong đó, cử tri nữ là 470.706 người, cử tri là người bị tạm giam, tạm giữ có quyền bầu cử là 779 người.

Ủy ban Bầu cử tỉnh đã công bố danh sách chính thức 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội để bầu lấy 7 đại biểu, 112 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh để bầu 66 đại biểu, 642 người ứng cử đại biểu HĐND huyện để bầu lấy 396 đại biểu và 5.545 người ứng cử đại biểu HĐND xã để bầu lấy 3.365 đại biểu.

Mọi công tác chuẩn bị các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho cuộc bầu cử đến nay đều được đảm bảo. Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành kịp thời, khẩn trương. Hiện nay, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền có chiều sâu để mọi người dân được biết về ngày bầu cử, khu vực bỏ phiếu, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu, hình thức niêm yết…

Ủy ban Bầu cử cũng lưu ý, danh sách cử tri sẽ có biến động về dân số giữa đăng ký hộ khẩu và tình hình thực tế tạm trú. Trên tinh thần tạo mọi điều kiện cho cử tri được đi bầu cử, yêu cầu UBND cấp huyện, xã rà soát, sẵn sàng bổ sung danh sách cử tri đối với người dân đi làm xa về, sinh viên các trường đại học, cao đẳng về địa phương học Online, tạm trú mới đăng ký… để đảm bảo mọi người dân đều có quyền đi bầu cử.

Để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền bầu cử kịp thời, chính xác, hiệu quả, các nhà báo đại diện các cơ quan báo chí đã đặt nhiều câu hỏi như: Công tác đảm bảo an ninh trật tự trong suốt thời gian diễn ra bầu cử, nhất là biện pháp và kết quả đấu tranh với những phần tử xấu chống phá Đảng, phá hoại bầu cử; phương án kịch bản dự phòng trong trường hợp có ca dương tính Covid-19 thì sẽ xử lý ra sao; đầu mối liên hệ kết quả bầu cử đảm bảo nguồn chính thống, nhanh nhạy, chính xác để phóng viên đưa tin; các nhà báo kiến nghị cơ quan chức năng chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên các cơ quan báo chí trong quá trình trình tác nghiệp quay phim, chụp hình phản ánh không khí bầu cử tại các địa phương…

Đại diện Công an tỉnh trả lời các câu hỏi của nhà báo liên quan đến bầu cử

Liên quan đến các câu hỏi mà các nhà báo đặt ra, Đại tá Trần Minh Tiến – Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Lực lượng Công an tỉnh thời gian qua đã nỗ lực, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ đã tiến hành đấu tranh với các lực lượng phản động, chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá bầu cử đến nay cơ bản đạt yêu cầu đề ra. Từ nay đến ngày bầu cử, lực lượng công an cam kết đảm bảo yếu tố an ninh trật tự, an toàn để cuộc bầu cử diễn ra thành công.

Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, nên lãnh đạo Công an tỉnh đã triển khai nhiều kế hoạch, tham mưu cho lãnh đạo tỉnh, trực tiếp triển khai lực lượng toàn tỉnh, đến nay cơ bản ổn định, đảm bảo an toàn, thuận lợi để mọi người dân đều được thực hiện quyền dân chủ trong bầu cử. Công an cũng đã có nhiều giải pháp tuyên truyền, giải thích để cử tri hiểu về ý nghĩa của cuộc bầu cử, không nghe theo các đối tượng xấu để chung tay cùng Đảng, chính quyền thực hiện thành công cuộc bầu cử.

Lãnh đạo Sở Y tế đã cung cấp thông tin và trả lời báo chí về các phương án, kịch bản về phòng chống dịch Covid-19 trong quá trình bầu cử nếu phát sinh có ca dương tính, biện pháp cụ thể tại các tổ bầu cử như thế nào để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.

Ủy ban Bầu cử tỉnh mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương tiếp tục thông tin đầy đủ, chính xác trước, trong và sau bầu cử trên địa bàn tỉnh để góp phần làm nên thành công cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

NGUYỆT THU