Đơn Dương sẵn sàng bước vào ngày bầu cử

(LĐ online) - Chiều 22/5, ông Trương Văn Tùng – Bí thư Huyện ủy Đơn Dương cho biết, mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện đã hoàn tất.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh để người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của công dân

Trên khắp các nẻo đường, cờ hoa rực rỡ. Vẫn bận rộn với những vườn rau củ, nhưng câu chuyện của bà con nông dân sôi nổi hơn với những mong chờ về ngày hội lớn của non sông.

Theo số liệu từ Ủy ban Bầu cử huyện Đơn Dương, toàn huyện Đơn Dương có 81.718 cử tri. Kết quả sau 3 lần hiệp thương, Ủy ban MTTQ và Nhân dân trong huyện đã giới thiệu 55 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện khóa XII và 541 ứng cử viên HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Toàn huyện Đơn Dương có 86 đơn vị bầu cử. Trong đó, sử dụng nhà văn hóa của thôn, tổ dân phố làm nơi tổ chức bầu cử là 84 địa điểm và mượn 2 nhà dân để làm nơi bầu cử. Từ ngày 19/3, các tổ bầu cử đã tiến hành dọn dẹp vệ sinh và trang trí khu vực bỏ phiếu đảm bảo trang nghiêm, sạch đẹp, đúng quy định.

Ngày mai, 23/5, việc bỏ phiếu sẽ được bắt đầu từ 7 giờ sáng theo quy định. Tuy nhiên, Bí thư Huyện ủy Đơn Dương Trương Văn Tùng cho biết, một vài điểm bầu cử tại huyện Đơn Dương sẽ được bắt đầu sớm hơn, từ lúc 6 giờ sáng để tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân, nhất là bà con nông dân đảm bảo công tác sản xuất nông sản.

Đã sớm tìm hiểu danh sách và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên được niêm yết tại nhà văn hóa thôn, ông Ya Kiệm – Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Diom A, xã Lạc Xuân cho biết: Bà con trong thôn đang rất hào hứng, mong chờ ngày bầu cử để thực hiện quyền làm chủ của mình. Bà con mong muốn sẽ chọn ra các đại biểu có sự quan tâm đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đầu tư cơ sở hạ tầng, đường xá, nhà văn hóa, nước sinh hoạt để đảm bảo đời sống cho bà con ngày càng được cải thiện.

Lắng nghe và nghiên cứu kỹ chương trình hành động của các đại biểu trong buổi tiếp xúc cử tri với người ứng cử HĐND tỉnh, ông Nguyễn Văn Châu - Cử tri tại thị trấn D’ran đã sắp xếp công việc riêng để ngày mai, 23/5, sẽ đến điểm bầu cử sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, trực tiếp bầu ra người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân vào cơ quan quyền lực nhà nước.

Các điểm bầu cử đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày 23/5

Đến thời điểm hiện tại, các điểm bỏ phiếu đã sẵn sàng cho ngày bầu cử, được chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất; đồng thời, trang bị nước rửa tay sát khuẩn và khẩu trang y tế, cũng như phát tờ khai y tế cho toàn bộ cử tri. Các địa phương trong huyện cũng đã có phương án giãn cách và chia khung giờ cho cử tri đi bỏ phiếu, xây dựng và chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó nếu dịch phát sinh trên địa bàn. Đồng thời, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau khi tổ chức bầu cử để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thành công.

Ngày cuối cùng trước khi bước vào ngày hội lớn của non sông, màu áo xanh của đoàn viên, thanh niên huyện Đơn Dương vẫn có mặt trên các tuyến đường nội đồng, cùng với loa lưu động và cờ phướn đỏ tươi để bà con đang miệt mài, cần mẫn trên những cánh đồng vẫn nghe được những thông tin cần thiết về cuộc bầu cử. Trước đó, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện cũng tiến hành tuyên truyền lưu động bằng xe loa, làm 9 cụm pa no tuyên truyền và 7 pa no rời, 4 băng rôn treo dọc các vị trí trung tâm để Nhân dân nắm rõ luật, hiểu được tầm quan trọng và ý nghĩa của cuộc bầu cử để thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.

Đặc biệt, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngày 21/5, UBND huyện Đơn Dương đã ra văn bản về việc tăng cường công tác phòng chống dịch trước và trong ngày bầu cử. Theo đó, căn cứ vào quy mô, số lượng cử tri ở từng khu vực bỏ phiếu, UBND các xã, thị trấn hướng dẫn Tổ bầu cử xây dựng kế hoạch, lịch trình bỏ phiếu để chủ động điều tiết, phân chia thời gian bỏ phiếu của cử tri ở từng thôn, tổ dân phố, cụm dân cư, nhóm hộ gia đình... và thông báo rộng rãi cho cử tri thuộc khu vực bỏ phiếu biết. Bảo đảm tại cùng một thời điểm trong ngày bầu cử không tập trung quá đông người ở phòng bỏ phiếu.

Các điểm tổ chức bầu cử đảm bảo thông thoáng. Cử tri đi vào và đi ra theo một chiều, thực hiện bầu cử theo cụm dân cư và thời gian, ghi chép thời gian bầu cử của cử tri để thuận lợi trong công tác quản lý và truy vết nếu có trường hợp nghi nhiễm hoặc nhiễm SARS-CoV-2; đồng thời, đảm bảo giãn cách và tuân thủ 5K cũng như các yêu cầu về phòng, chống dịch tại khu vực tổ chức bầu cử.

VIỆT QUỲNH