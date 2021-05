Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thành phố Đà Lạt

(LĐ online) - Ngày 21/5, để đảm bảo tuyệt đối an toàn, chu đáo cho ngày bầu cử 23/5, đoàn kiểm tra của Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Lạt do ông Trần Duy Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành uỷ Đà Lạt làm trưởng đoàn đã có kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các phường 1, 3, 5, 6, 8. Cùng đi có ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt, các thành viên Ủy ban Bầu cử thành phố và đại diện các phòng, ban.

Đoàn kiểm tra của Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Lạt kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn các phường

Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử tại 9 điểm bầu cử trên địa bàn các phường của thành phố đều đã chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về mọi mặt. Việc niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, danh sách cử tri, công tác vận động bầu cử, tuyên truyền bầu cử bằng bằng pa no, áp phích, cổ động trực quan được triển khai phong phú, đẹp mắt, tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh được tổ chức thường xuyên đến các khu dân cư. Cơ sở vật chất, kỹ thuật như địa điểm bầu cử, thùng phiếu, phòng viết phiếu bầu đã chuẩn bị sẵn sàng, tại các điểm bầu cử được trang hoàng cờ hoa rực rỡ, tạo vẻ trang nghiêm, sạch đẹp.

Công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong và ngoài khu vực bỏ phiếu cũng được chính quyền các phường chỉ đạo sát sao, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt thời gian diễn ra quá trình bỏ phiếu của cử tri. Đối với công tác phòng chống dịch Covid-19, 100% các điểm bầu cử đều được trang bị khẩu trang, nước sát khuẩn và máy đo thân nhiệt, pa no tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm túc quy định 5K của Bộ Y tế.

Qua kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra đã ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương trong thành phố, đánh giá cao đội ngũ cán bộ, các thành viên Tổ bầu cử, cán bộ thôn, tổ dân phố đã phát huy trách nhiệm trong quá trình chuẩn bị bầu cử. Đồng thời, đoàn cũng đề nghị lãnh đạo các phường, các Tổ bầu cử cần tiếp tục kiểm tra, ra soát danh sách cử tri để bổ sung kịp thời phiếu bầu cho cử tri nếu thiếu; tiếp tục tuyên truyền trong Nhân dân, cần làm tốt công tác khai báo y tế đầy đủ trước khi bước vào điểm bỏ phiếu. Chuẩn bị sẵn sàng các phương án, các tình huống F1 đến bầu cử, các trường hợp liên quan đến Covid-19 (nếu có), không để bị động và đảm bảo bầu cử vẫn được diễn ra. Bên cạnh đó, các điểm bỏ phiếu cần rà soát thường xuyên mọi điều kiện cần thiết, chuẩn bị chu đáo để cử tri đi bầu đủ, sớm và chất lượng, hướng đến ngày bầu cử diễn ra thuận lợi, an toàn, đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo sức khỏe cho Nhân dân trong trước, trong và sau ngày 23/5.

NGUYỆT THU - TUẤN ANH