Trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bầu cử

(LĐ online) - Sáng ngày 18/5, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về sơ kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự và chủ trì có đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các bộ, ngành liên quan. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tại 63 điểm cầu trên toàn quốc.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Lâm Đồng

Tại điểm cầu Tỉnh ủy Lâm Đồng, tham dự chủ trì có đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; lãnh đạo HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các ban Xây dựng Đảng; đông đủ đại diện các cơ quan, đơn vị, sở, ngành liên quan cùng dự trực tuyến.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Chỉ còn 05 ngày nữa là diễn ra bầu cử, ngày 23/5. Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho Nhân dân trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19, đảm bảo dân chủ, đúng quy định, tuyệt đối an toàn, nhất là ở những địa bàn trọng điểm, hội nghị trực tuyến được tổ chức nhằm đảm bảo công tác chỉ đạo cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp. Đề nghị các thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các ban, bộ, ngành ở Trung ương, Ban Thường vụ các Tỉnh ủy, Thành ủy, Ủy ban Bầu cử các tỉnh, thành phố cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung thực hiện tốt Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị, các nghị quyết Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thành ủy và các văn bản hướng dẫn về bầu cử. Thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Công điện của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid -19. Rà soát kỹ các phương án đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc bầu cử. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, bị động, bất ngờ. Kiên quyết không để các thế lực thù địch, phản động lôi kéo quần chúng, phá hoại cuộc bầu cử. Bảo đảm thông suốt, kịp thời, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng của Nhân dân trong dịp bầu cử.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự trực tuyến đã được nghe Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các Bộ, ngành Trung ương báo cáo tóm tắt về tình hình triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kết quả công tác chuẩn bị bầu cử, kết quả công tác tuyên truyền thông tin về cuộc bầu cử; công tác phòng chống dịch Covid - 19 trong suốt quá trình diễn ra bầu cử…Đại diện các địa phương, các đại biểu tiến hành thảo luận, giải đáp các thắc mắc, kiến nghị. Nghe báo cáo về công tác bầu cử tại các tỉnh, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Đắk Lắk, Hải Phòng, Bình Định, Cần Thơ, Cà Mau, Bà Rịa - Vũng Tàu…

Lãnh đạo Tỉnh ủy - Ủy ban Bầu cử tỉnh và các sở, ngành, đơn vị, địa phương tham dự đầy đủ, thực hiện nghiêm quy định 5K khi tham dự họp trực tuyến

Sau 3 lần hiệp thương, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã công bố danh sách chính thức 866 người đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV ở 184 đơn vị bầu cử trong cả nước. Trong đó, Trung ương giới thiệu 203 người, địa phương 665 người, đạt tỷ lệ 1,73 người ứng cử trên 01 đại biểu được bầu (có 09 người tự ứng cử). Trong đó, nữ ứng cử là 393 người, đạt tỷ lệ 45,38%; người DTTS ứng cử là 185 người, chiếm 21,36%; người ứng cử ngoài Đảng là 74 người, chiếm 8,55%. Trong đó, số người tái cử là 204 người chiếm 23,56%; tỷ lệ người ứng cử trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) là 224 người chiếm 25,87%. Số người ứng cử có trình độ trên đại học là 563 người, chiếm 65,01%. Nhìn chung công tác nhân sự ứng cử viên ĐBQH và HĐND các cấp được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo đúng tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19, xuất hiện nhiều biến thể mới của Virus, trong khi đó, vẫn còn tình trạng người về từ vùng dịch không khai báo y tế trung thực, người dân còn chủ quan, không đeo khẩu trang nơi công cộng hoặc còn tụ tập đông người, chưa thực hiện tốt 5K của Bộ Y tế. Trong thời gian từ nay đến khi diễn ra bầu cử ngày 23/5, Hội đồng Bầu cử quốc gia yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tập trung vào tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên. Bổ sung kinh phí cho những địa phương đặc biệt khó khăn, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, điều kiện cần thiết phục vụ ngày bầu cử. Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử ĐBQH khóa XV trong cả nước chậm nhất là 20 ngày sau ngày bầu cử. Công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 chậm nhất là 10 ngày sau ngày bầu cử.

NGUYỆT THU