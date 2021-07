Lạc Dương: Thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tiêu biểu

(LĐ online) - Nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021), ngày 23/7, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lạc Dương đã đến thăm, tặng quà cho gia đình chính sách và người có công tiêu biểu trên địa bàn huyện nhằm thể hiện lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng.

Đồng chí Phạm Triều - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lạc Dương thăm và tặng quà cho cụ Ngô Viết Ngưu (72 năm tuổi Đảng, thương binh hạng 4/4)

Do tình hình dịch Covid-19 nên huyện Lạc Dương không thành lập đoàn mà chia thành từng nhóm nhỏ đi thăm. Tại buổi gặp mặt các gia đình chính sách, người có công, các đồng chí lãnh đạo huyện đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã cống hiến tuổi thanh xuân và một phần xương máu để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Bên cạnh đó, lãnh đạo huyện cũng mong muốn các thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương mẫu mực, động viên con cháu tham gia lao động, sản xuất, học tập, công tác tốt, trở thành những nhân tố tích cực tại địa phương.

Lãnh đạo huyện Lạc Dương đã trao 20 phần quà của huyện cho những người có công tiêu biểu trên địa bàn, mỗi phần gồm 200 ngàn quà và 500 ngàn tiền mặt. Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, các đồng chí lãnh đạo huyện đã trao những phần quà của Chủ tịch nước tới các gia đình chính sách; đồng thời, trao 2 phần quà của tỉnh, mỗi phần gồm 500 ngàn quà và 1 triệu đồng tiền mặt cho 2 gia đình liệt sĩ ở thôn Tu Poh, xã Đạ Chais; trao quà của tỉnh mỗi phần 150 ngàn cho 98 đối tượng gia đình chính sách.

T.HƯƠNG - S.TRÀ