(LĐ online) - Ngày 23/11, Ban Chỉ đạo các chương trình phối hợp giữa lực lượng vũ trang với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lâm Đồng (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 502 tỉnh) phối hợp với cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ đạo 655 huyện Lạc Dương tổ chức tổng kết đợt công tác dân vận tại xã Đưng K’Nớ, huyện Lạc Dương.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh trao bảng tượng trưng công trình cho lãnh đạo xã xã Đưng K’Nớ

Tham dự có đồng chí Phạm Thị Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo 502 tỉnh; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo 502 tỉnh; lãnh đạo huyện Lạc Dương và đại diện các đơn vị tài trợ.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 502 tỉnh, từ đầu năm 2021 đến nay, Ban Chỉ đạo 502 tỉnh đã phối hợp với Huyện ủy, UBND, Ban Chỉ đạo 655 huyện, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Lạc Dương và xã Đưng K’Nớ huy động các nguồn lực tổ chức đợt công tác dân vận trên địa bàn xã Đưng K’Nớ với tổng kinh phí đạt gần 3,6 tỷ đồng để xây dựng các công trình, phần việc thiết thực, phục vụ đời sống Nhân dân.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao bảng tượng trưng công trình cho lãnh đạo xã Đưng K’Nớ

Trong đó, Ban Chỉ đạo 502 tỉnh đã vận động hơn 2 tỷ đồng để hỗ trợ thực hiện các hạng mục như: Hỗ trợ xây dựng mới 18 căn nhà trị giá 940 triệu đồng; sửa chữa 4 căn nhà trị giá 120 triệu đồng; chỉnh trang 11 căn nhà trị giá 55 triệu đồng cho người dân có hoành cảnh khó khăn tại địa phương; sơn quét nhà ăn tập thể cho giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Đưng K’Nớ; nâng cấp bể nước sinh hoạt cho Nhân dân Thôn K’Nớ 1, K’Nớ 2 và Trường Mầm non xã Đưng K’Nớ trị giá 154 triệu đồng.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo 502 tỉnh cũng đã xây dựng trao tặng mô hình sân chơi tại Trường Tiểu học Đưng K’Nớ và trồng cây xanh các tuyến đường đến trường và khuôn viên ở các trường trên địa bàn trị giá 30 triệu đồng; trao 2 giếng khoan cho người dân trị giá 80 triệu đồng; vận động gần 286 triệu đồng cùng để phối hợp hỗ trợ xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Đưng Trang, xã Đưng K’Nớ.

Đại diện lãnh đạo Học viện Lục quân trao bảng tượng trưn Nhà Đại đoàn kết cho người dân

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo 502 tỉnh cũng đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai tổ chức 2 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt cho nông dân; cấp phát 1.200 cây trồng các loại cho các hộ dân trên địa bàn với trị giá 95 triệu đồng; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 400 lượt người dân trị giá 128 triệu đồng; tặng 400 phần quà là các nhu yếu phẩm với tổng trị giá 160 triệu đồng cho người nghèo; trao 100 suất học bổng cho các em học sinh khó khăn trên địa bàn xã Đưng K’Nớ trị giá 30 triệu đồng.

Huyện ủy, UBND, Ban Chỉ đạo 655 huyện Lạc Dương cũng đã vận động 944 triệu đồng để thực hiện các nội dung như hỗ trợ xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng; xây dựng nhà; làm sân xi măng; tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đưng K’Nớ. Cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Đưng K’Nớ, huyện Lạc Dương cũng đã đóng góp được trên 600 triệu đồng để thực hiện các hạng mục tại địa phương.

Trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã xã Đưng K’Nớ

Qua triển khai tổ chức đợt công tác dân vận tại xã Đưng K’Nớ, huyện Lạc Dương đã góp phần tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng xã hội đồng thuận, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Phạm Thị Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo 502 tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần vì Nhân dân của các thành viên Ban Chỉ đạo 502 tỉnh và các cơ quan, đơn vị cùng các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã tích cực tham gia, thực hiện các nội dung dân vận được giao; đồng thời, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã tham gia hỗ trợ thực hiện một số nội dung trong đợt công tác dân vận tại xã Đưng K’Nớ thời gian qua. Đồng chí Phạm Thị Phúc cũng đã nhấn mạnh: Đợt công tác dân vận là hoạt động rất có ý nghĩa thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình cảm sâu sắc của các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh, huyện đến xã dành cho Nhân dân xã Đưng K’Nớ - một trong những địa bàn xã vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh. Các công trình, nội dung triển khai trong đợt công tác dân vận thực sự đã mang lại hiệu quả thiết thực, hỗ trợ thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững của xã Đưng K’Nớ nói riêng và huyện Lạc Dương nói chung.

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo 502 tỉnh kiểm tra, nghiệm thu công trình, hạng mục thực hiện trong đợt công tác dân vận tại xã Đưng K’Nớ

Tại buổi lễ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã trao tặng bảng tượng trưng các công trình với trị giá hơn 226 triệu đồng; Công an tỉnh Lâm Đồng trao tặng bảng tượng trưng trị giá gần 89,7 triệu đồng cho xã Đưng K’Nớ; Học viện Lục quân trao tặng bảng công trình Nhà Đại đoàn kết trị giá 50 triệu đồng cho 1 hộ dân khó khăn tại địa phương. Ban Chỉ đạo 502 của tỉnh cũng đã tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 400 ngàn đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đưng K’Nớ.

Dịp này, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo 502 tỉnh cũng đã đi nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng một số công trình, hạng mục thực hiện trong đợt công tác dân vận tại xã Đưng K’Nớ vừa qua.

DUY DANH