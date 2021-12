Bảo Lộc: Thực hiện thắng lợi công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2021

(LĐ online) - Chiều 7/12, UBND TP Bảo Lộc đã tổ chức tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương và giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nghiêm Xuân Đức – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bảo Lộc dự và chỉ đạo hội nghị.

Khen thưởng các cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021

Năm 2021 là năm đối diện với nhiều khó khăn, thách thức khi tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, khó lường; các thế lực thù địch và phản động vẫn luôn tìm mọi cách để thâm nhập vào địa bàn nhằm tổ chức hoạt động… đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của Nhân dân trên địa bàn thành phố. Nhưng, với tinh thần đoàn kết thống nhất, đồng thuận cao của Nhân dân và cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, sự lãnh đạo của Thành ủy, UBND TP Bảo Lộc đã tổ chức thực hiện thắng lợi công tác quốc phòng địa phương, dân quân tự vệ và công tác giáo dục quốc phòng an ninh được giao năm 2021. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, kinh tế tiếp tục trên đà phát triển, đời sống Nhân dân từng bước nâng lên. Đến nay, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của thành phố cơ bản được hoàn thành, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra.

Cùng với đó, UBND TP Bảo Lộc cũng đã chỉ đạo làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác quốc phòng. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, tạo sự đồng thuận của cán bộ và Nhân dân trên địa bàn. Các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, dân tộc, tôn giáo, hậu phương quân đội, chăm lo cho người có công được địa phương chú trọng thực hiện tốt đã tạo được niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng và chính quyền địa phương, củng cố tinh thần đoàn kết, góp phần xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần trong khu vực phòng thủ.

Đặc biệt, công tác xây dựng lực lượng được TP Bảo Lộc chú trọng chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự thành phố thực hiện và đạt được nhiều kết quả tốt. Nhiệm vụ xây dựng lực lượng bộ đội thường trực đã chấp hành nghiêm các quyết định điều động, phân công nhiệm vụ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; bố trí cán bộ đúng chức danh đảm nhiệm; sắp xếp và bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ đúng với trình độ, năng lực, sở trường công tác bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tuyển sinh quân sự, năm 2021, thành phố giao 100 thanh niên nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu trên giao, bảo đảm công bằng, dân chủ, chất lượng, đúng luật. Ban tuyển sinh quân sự thành phố phát huy tốt vai trò tham mưu cho địa phương trong nhiệm vụ tuyển sinh quân sự, thực hiện đầy đủ các bước tuyển sinh đúng quy định, hướng dẫn rộng rãi đến các đối tượng.

Đặc biệt, trong năm 2021, Ban Chỉ huy Quân sự TP Bảo Lộc được giao nhiệm vụ quản lý 2 khu cách ly y tế tập trung phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Cùng với nhiệm vụ quản lý, chăm sóc sức khỏe cho người cách ly, các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị còn thường xuyên tuyên truyền, vận động công dân thực hiện tốt các quy định, biện pháp phòng chống dịch. Ban Chỉ huy Quân sự TP Bảo Lộc cũng đã vận động 3,5 tấn gạo, hơn 20 tấn rau và hơn 350 triệu đồng hỗ trợ cho công dân thực hiện cách ly y tế tại 2 khu cách ly thuộc Khu huấn luyện tập trung tại xã Đạ Lào và Ký túc xá trường Đại học Tôn Đức Thắng; vận động hơn 12 tấn nông sản và nhu yếu phẩm tiếp sức cho các lực lượng tuyến đầu tại TP Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố cũng đã khởi công xây dựng 2 nhà nghĩa tình quân – dân trên địa bàn, với kinh phí hỗ trợ 100 triệu đồng/căn; đồng thời, toàn lực lượng còn làm tốt nhiệm vụ hỗ trợ người dân trên địa bàn phòng chống và khắc phục các hậu quả thiên tai…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã phát biểu ý kiến đóng góp, trình bày tham luận phân tích, làm rõ những ưu điểm, hạn chế trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương và giáo dục quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố năm 2021; đồng thời, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hiệu quả thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bảo Lộc Nghiêm Xuân Đức đã biểu dương và ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà chính quyền, các cấp, các ngành đạt được trong công tác quốc phòng địa phương; giáo dục quốc phòng và an ninh; diễn tập khu vực phòng thủ; kêu gọi, tuyển chọn công dân nhập ngũ thời gian qua. Qua đó, tạo mối liên hệ mất thiết giữa quân với dân góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bảo Lộc nhấn mạnh, chính quyền địa phương tiếp tục chỉ đạo, giao nhiệm vụ để các cơ quan, ban ngành làm tốt hơn nữa công tác quân sự, quốc phòng trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Trong đó, cần chú trọng công tác nắm bắt thông tin để kịp thời định hướng dư luận trên các lĩnh vực đời sống; tập trung đấu tranh các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng; tiếp tục nhân rộng, phát triển các mô hình gắn với phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và làm tốt chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia để xây dựng Bảo Lộc luôn là khu vực phòng thủ vững chắc. Đặc biệt, lực lượng vũ trang trên địa bàn tiếp tục có sự tham mưu và thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới để cùng địa phương đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân. Từ đó, chung tay đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là xây dựng Bảo Lộc trở thành đô thị loại 2 trước năm 2025.

Dịp này, UBND TP Bảo Lộc đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Ban Chỉ huy Quân sự TP Bảo Lộc tặng giấy khen cho 5 tập thể và 9 cá nhân hoàn thành xuất nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2021.

KHÁNH PHÚC