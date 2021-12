''Hồ Chí Minh - hành trình khát vọng 2021''

Đó là chương trình nói về những tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện khát vọng phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao hoa và biểu trưng cho tập thể Đội Phòng cháy, chữa cháy - cứu nạn, cứu hộ tự quản thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương

Chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo và Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, được truyền hình trực tiếp trên VTV1 vào tối ngày 5/12/2021. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các ban, bộ, ngành Trung ương và các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bắt đầu từ hành trình phi thường của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 110 năm để tìm đường đi cho dân tộc, thế hệ hôm nay vẫn đang thực hiện khát vọng của đất nước ta trong thời đại mới.

Lấy cảm hứng từ những tác phẩm với những giá trị lịch sử và ý nghĩa văn chương sâu sắc, tinh thần lạc quan trước thử thách gian khó, chương trình thể hiện những câu chuyện, tiết mục nghệ thuật, sân khấu dưới dạng nhật ký của từng nhân vật trong hành trình đối mặt với những khó khăn, thử thách. Đó là nhật ký chống dịch của Trung úy Trần Văn Dũng, CSKV 18, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP HCM; Nhật ký phương xa của Nguyễn Thị Diệu Linh, Chủ tịch Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam tại Cộng hòa Séc; Nhật ký phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn của các chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 270, Quân khu 5...

Có thể thấy rõ và đáng tự hào, mỗi tập thể, cá nhân, nhân vật điển hình tham gia chương trình là những câu chuyện với cách làm sáng tạo, hiệu quả, luôn nêu cao bản lĩnh, ý chí, nghị lực, khát vọng cống hiến, tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên trong cuộc sống. Nhiều câu chuyện có hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ về khát vọng xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tham dự và được tôn vinh trong chương trình lần này, Lâm Đồng vinh dự có tập thể Đội Phòng cháy, chữa cháy - cứu nạn, cứu hộ tự quản thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương. Với tinh thần tự nguyện, tự quản và sự nỗ lực hết mình trong công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, Đội Phòng cháy, chữa cháy - cứu nạn, cứu hộ tự quản thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương đã trở thành điểm sáng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2016-2021); Bộ Công an vinh danh, trao tặng Bằng khen đơn vị điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (giai đoạn 2015-2020).

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định:… Dù đã đi xa nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta cả một thời đại Hồ Chí Minh; sự nghiệp Hồ Chí Minh; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; một tấm gương sáng ngời để chúng ta học tập và noi theo. Đó là di sản vô cùng đồ sộ và quý giá. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn trân trọng, gìn giữ và phát huy di sản đó, ban hành nhiều văn bản quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác. Qua thực hiện Chỉ thị 05 đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu, có tác dụng cổ vũ mạnh mẽ, khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng và biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trên cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, đồng thời đề nghị các điển hình tiêu biểu tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa để cả dân tộc ta là “một rừng hoa đẹp”, góp phần làm cho di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được khẳng định và phát huy mạnh mẽ, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự thấm sâu, thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống xã hội…

Được biết, trong năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho 336 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021.

Tại chương trình, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao biểu trưng và hoa cho 22 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

HỒNG VĨNH