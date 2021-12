Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa X:

(LĐ online) - Chiều 7/12, tiếp tục thực hiện chương trình làm việc kỳ họp thứ 4 – kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026, các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành thảo luận tại các tổ về đánh giá thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Đồng chí Trần Duy Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt điều hành thảo luận tại tổ

Ghi nhận tại các tổ, đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận sôi nổi, trách nhiệm và tâm huyết về các nội dung trọng tâm như: Đánh giá chung tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân trong công tác lãnh đạo điều hành, tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Đánh giá chỉ tiêu tăng trưởng, kết quả đạt được và chưa đạt được trong các lĩnh vực chủ yếu: Nông lâm thủy, công nghiệp - xây dựng, thương mại, dịch vụ; đầu tư phát triển, thu hút đầu tư và quản lý các dự án đầu tư; thu, chi ngân sách; tín dụng ngân hàng; văn hóa - xã hội; giáo dục - đào tạo; y tế, công tác phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân; công tác giải quyết việc làm và thực hiện chính sách đối với người có công, các đối tượng yếu thế, những người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; công tác giảm nghèo; tài nguyên và môi trường; công tác quản lý bảo vệ rừng; công tác cải cách hành chính; trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng…

Thảo luận sâu về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2022, các đại biểu tập trung thảo luận đánh giá, rà soát cụ thể các chỉ tiêu có khả năng thực hiện vượt mức kế hoạch, những chỉ tiêu, mục tiêu cần nỗ lực hoàn thành trong năm 2022, cũng như đề ra các giải pháp nhằm thực hiện nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất. Dự kiến tăng trưởng kinh tế năm 2022 tăng từ 6 - 7% so với năm 2021; tổng thu ngân sách nhà nước 11.000 tỷ đồng; trong đó, thu thuế, phí, lệ phí 6.300 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm khoảng 35 -36% GRDP; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 815 triệu USD, tăng 17,0% so với cùng kỳ năm 2021; GRDP bình quân đầu người khoảng 71,5 - 73 triệu đồng; tổng lượt khách du lịch qua đăng ký lưu trú 5.000 ngàn lượt khách, tăng 10% so với năm 2020, trong đó khách quốc tế đạt 150 ngàn lượt khách, tăng 36% so với năm 2020.

Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận về kết quả kinh tế - xã hội năm 2021 và nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022

Các đại biểu kiến nghị: Công tác tham mưu trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, nhất là triển khai các chế độ, chính sách pháp luật mới ban hành của một số sở, ngành chưa được chủ động; tinh thần trách nhiệm người đứng đầu một số cơ quan, chính quyền cơ sở trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao chưa tốt. Quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá về đề án phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số, nhất là giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cần có đánh giá cụ thể hơn.

Nhiều đại biểu đánh giá cao sự thay đổi của cảnh quan đô thị, nhất là giao thông trong tỉnh có sự thay đổi, khởi sắc rõ nét. Việc lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông là nét mới, giải pháp để chống ùn tắc giao thông, nhất là mùa cao điểm du lịch, điều này nhận được sự đồng thuận của nhân dân… Có đại biểu ghi nhận hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, các ban ngày càng hoạt động theo hướng chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn. Mong muốn Thường trực và các Ban tiếp tục phát huy hơn nữa trong thời gian tới đề đáp ứng nguyện vọng của cử tri và Nhân dân. Đề nghị bổ sung tại kỳ họp giữa năm 2022 về báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát của HĐND tỉnh năm 2021 để đảm bảo đúng theo quy định. Đề nghị xây dựng, ban hành nghị quyết chuyên đề, nghị quyết phải cụ thể, tránh chung chung, phải đi vào cuộc sống, sát thực tiễn.

Có đại biểu trăn trở về nhiều nội dung còn tồn tại, bất cập như: Về giáo dục, nhiều vụ liên quan đến cán bộ giáo viên có vi phạm pháp luật, bạo lực học đường gia tăng…, đề nghị tăng cường công tác quản lý giáo dục, nhất là các em học sinh, trong thời điểm học trực tuyến. Đề nghị quan tâm đến vấn nạn tín dụng đen với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn… Đại biểu đề nghị UBND tỉnh tiếp tục nghiên cứu tháo gỡ về giá đất trên thị trường và giá niêm yết để đảm bảo quyền lợi cho người dân, cho các nhà đầu tư thực hiện.

Dự báo năm 2022 vẫn có nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế phục hồi chậm; lĩnh vực du lịch, thương mại, dịch vụ, lao động, việc làm tiếp tục gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Các đại biểu đề xuất những giải pháp để thực hiện đạt các chỉ tiêu, giải pháp năm 2022 đề ra, như: Chỉ tiêu về giảm nghèo, nhất là giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số; các giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả về công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng và trật tự đô thị, trật tư xây dựng; việc triển khai lập Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; các quy hoạch vùng huyện, quy hoạch đô thị; các quy hoạch khác, như: Quy hoạch khu đô thị Liên Khương - Prenn, Quy hoạch Khu vực Hồ Than Thở, Quy hoạch Khu du lịch Đankia - Suối Vàng, Quy hoạch Khu du lịch Hồ Prenn…

NGUYỆT THU