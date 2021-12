Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp làm việc với TP Bảo Lộc

(LĐ online) - Sáng 24/12, đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã có buổi làm việc với lãnh đạo TP Bảo Lộc nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 liên quan đến nhiều vấn đề quan trọng, gồm: Quản lý đất đai, xây dựng, trồng rừng và trồng cây phân tán, tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công và công tác phòng chống dịch Covid-19. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc

Trước khi có buổi làm việc với lãnh đạo TP Bảo Lộc, vào chiều 23/12, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các thành viên đoàn công tác đã kiểm tra thực tế một số khu vực để xảy ra các sai phạm đất đai liên quan đến mở đường, phân lô, tách thửa tại “điểm nóng” xã Đam B’ri. Từ đó, có sự đánh giá khách quan về công tác khắc phục hậu quả của địa phương.

Ông Đoàn Kim Đình – Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc báo cáo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, ông Đoàn Kim Đình – Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc đã báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2021. Đồng thời, thẳng thắn nêu lên những khuyết điểm, khó khăn, tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn trong thời gian qua. Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc cũng nêu rõ những nguyên nhân khiến công tác triển khai thực hiện và giải ngân nguồn vốn các dự án đầu tư công trên địa bàn chậm so với mặt bằng chung của tỉnh. Từ đó, đưa ra những kiến nghị để UBND tỉnh Lâm Đồng và các sở, ban, ngành của tỉnh chỉ đạo, hỗ trợ địa phương nhanh chóng khắc phục các tồn tại, vướng mắc trên các lĩnh vực.

Đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn TP Bảo Lộc đề xuất, kiến nghị tại buổi làm việc Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh đóng góp ý kiến tại buổi làm việc Từ những đề xuất, kiến nghị của TP Bảo Lộc, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh đã phân tích, đánh giá và có những đóng góp quan trọng để địa phương khắc phục các khó khăn, tồn tại, vướng mắc trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, chú trọng công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng; trồng rừng và trồng cây phân tán; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các công trình, dự án đầu tư công; công tác kêu gọi, thu hút đầu tư và công tác phòng chống dịch Covid-19. Từ đó, có những kế hoạch, giải pháp quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp phát biểu kết luận, chỉ đạo tại buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Hiệp – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP Bảo Lộc trong năm 2021. Trong đó, có nhiều điểm sáng quan trọng như kết quả thu ngân sách Nhà nước, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông; công tác phòng chống dịch Covid-19 được triển khai đồng bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát dịch hiệu quả để bảo vệ sức khỏe, tính mạng Nhân dân. Cùng với đó, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục đạt nhiều kết quả nổi bật. Đặc biệt là cơ sở vật chất, môi trường dạy học trên địa bàn thành phố không ngừng đầu tư theo hướng hiện đại, thân thiện khẳng định là một trong những trung tâm giáo dục lớn và hiệu quả của tỉnh.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ rõ, địa phương còn để xảy ra nhiều sai phạm, tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đất đai, xây dựng và trật tự đô thị mà Kết luận 121 của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã chỉ ra. Trong đó, có nhiều vụ việc sai phạm liên quan đến hiến đất làm đường, phân lô, tách thửa trên đất nông nghiệp; tình trạng xây dựng không phép, trái phép, sai phép diễn biến phức tạp chưa được phát hiện kịp thời và giải quyết dứt điểm để dây dưa kéo dài gây bức xúc trong dư luận. Tình trạng người dân lấn chiếm lòng, lề đường buôn bán, kinh doanh gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng mỹ quan đô thị chưa được giải quyết triệt để; tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công các công trình, dự án còn chậm… Cùng với đó, là một số dự án trọng điểm liên quan đến thu gom, xử lý nước thải và cấp nước sinh hoạt đã được tỉnh cho chủ trương, nhưng quá trình hoàn thiện hồ sơ của địa phương còn gặp nhiều lúng túng, vướng mắc.

Đồng chí Trần Văn Hiệp – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế tại khu vực để xảy ra các sai phạm liên quan hoạt động mở đường, tách thửa trên địa bàn thôn 13 (xã Đam B’ri, TP Bảo Lộc)

Đồng chí Trần Văn Hiệp chỉ đạo, lãnh đạo TP Bảo Lộc cần nhìn nhận rõ những khuyết điểm để kịp thời khắc phục làm tốt hơn nữa công tác điều hành, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Phải thường xuyên chỉ đạo thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND các phường, xã về công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn. Đối với tình trạng lấn chiếm, chiếm dụng lòng lề đường làm nơi kinh doanh, buôn bán cần có biện pháp phù hợp để xử lý dứt điểm. Cần nắm bắt rõ tâm tư, nguyên vọng của Nhân dân để bố trí những khu vực phù hợp cho bà con kinh doanh, buôn bán nhằm đảm bảo sinh kế cho người dân.

Cùng với đó, Bảo Lộc cần khắc phục những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công các công trình, dự án trên địa bàn. Địa phương phải tập trung cụ thể hóa các đề án chống thất thu thuế nhằm đảm bảo nhiệm vụ thu ngân sách. Đặc biệt, TP Bảo Lộc tiếp tục triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid – 19 và xem đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân; đồng thời, hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục thuộc thẩm quyền địa phương cho Dự án đường cao tốc Dầu Giây – Bảo Lộc sẽ triển khai trong thời gian tới.

Đối với công tác quản lý đất đai, xây dựng, TP Bảo Lộc tiếp tục tạm dừng các hoạt động liên quan đến mở đường, phân lô, tách thửa để phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh giải quyết các hậu quả, khó khăn, vướng mắc đã được Thanh tra tỉnh Lâm Đồng chỉ rõ trong Kết luận 121. Trong quá trình giải quyết, các trường hợp đủ điều kiện theo quy định pháp luật phải tuân thủ thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan với Nhà nước. Cần tăng cường công tác quản lý, giám sát để kịp phát hiện và xử lý dứt điểm các công trình xây dựng sai phép, không phép, trái phép trên địa bàn.

Đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, TP Bảo Lộc phải xem đây là nhiệm vụ then chốt để xây dựng khối đại đoàn kết tạo thành tiếng nói chung trong công tác chỉ đạo, điều hành để có những quyết sách đúng đắn, phù hợp hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI và Đảng bộ thành phố khóa VI đã đề ra. Các sở, ban, ngành của tỉnh phải nắm rõ các đề xuất để hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cùng Bảo Lộc sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng đô thị loại 2 trước năm 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp lưu ý, hiện tại Tết dương lịch và tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang đến gần, TP Bảo Lộc cần tập trung đảm bảo các điều kiện để Nhân dân vui xuân, đón Tết đầm ấm, an toàn và hạnh phúc. Trong đó, đặc biệt quan tâm, chăm lo Tết cho người nghèo, người yếu thế và các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

HẢI ĐƯỜNG