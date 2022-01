Bảo Lộc: Tổng kết Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(LĐ online) - Ngày 21/1, UBND TP Bảo Lộc đã tổ chức hội nghị tổng kết Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP Bảo Lộc và Công an tỉnh Lâm Đồng dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo đánh giá, công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức vận động cán bộ và Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn thành phố được duy trì thường xuyên, liên tục, sâu rộng trên toàn địa bàn. Qua đó, từng bước đã gắn kết được phong trào như: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, Toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng, Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Trong năm, Công an TP Bảo Lộc đã tham mưu ban hành, triển khai 115 kế hoạch, văn bản liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ… để UBND thành phố chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Qua đó, Công an thành phố phối hợp cùng các tổ chức, đoàn thể triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19. Nhìn chung, công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ, thường xuyên, liên tục, kịp thời, đa dạng hóa các hình thức, nội dung phù hợp với tình hình thực tế, thu hút sự quan tâm của đông đảo quần chúng nhân dân. Các tổ chức chính trị xã hội đã thực hiện tốt các hoạt động, chương trình công tác của Đoàn, Hội, gắn với việc tuyên truyền đảm bảo ANTT đến từng đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc đã tổ chức 90 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho trên 5.000 người; phát trên 30.000 tờ rơi, phát miễn phí khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, xà phòng cho bà con Nhân dân trên địa bàn. Qua đó, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã vận động nguồn quỹ phòng chống dịch Covid-19 hơn 2,9 tỷ đồng; vận động hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn trị giá 310 triệu đồng. Cùng với đó, các cơ sở tôn giáo đã quyên góp ủng hộ trên 244 tấn nông sản, nhu yếu phẩm, 176 triệu đồng và 420 suất quà hỗ trợ người dân các vùng dịch và người yếu thế tại địa phương. Các đoàn thể 11 phường, xã đã quyên góp 742 tấn nông sản, nhu yếu phẩm trị giá hơn 6,7 tỷ đồng cho các chuyến xe yêu thương hướng về các vùng dịch. Các tổ chức, đoàn thể như cựu chiến binh, phụ nữ, thanh niên, nông dân... đều làm tốt công tác truyên truyền, vận động, kêu gọi hội viên, đoàn viên tham gia có hiệu quả vào các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, thể hiện tinh thần đồng lòng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Trong năm qua, UBND TP Bảo Lộc đã chỉ đạo Công an thành phố chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm về hình sự theo chuyên đề tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là đấu tranh phòng chống tội phạm hoạt động theo băng nhóm, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm trộm cắp tài sản, cướp tài sản, tội phạm do người chưa thành niên gây ra, tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm hoạt động theo mùa vụ, tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức. Đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình, theo dõi, quản lý chặt địa bàn, đối tượng phục vụ cho công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm hình sự.

Công tác phòng chống ma túy, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công tác quản lý Nhà nước về trật tự xã hội, phòng cháy chữa cháy và đảm bảo an ninh, trật tự tập trung trên các lĩnh vực: Quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, vũ khí - vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ, quản lý người chấp hành xong án phạt tù, đặc xá, các loại đối tượng chấp hành án ngoài xã hội, số lao động tự do đến làm ăn theo mùa vụ và quản lý người nghiện ma túy tại cộng đồng dân cư để phục vụ cho công tác phòng ngừa tội phạm... được cấp ủy, chính quyền các xã, phường tăng cường chỉ đạo thực hiện và mang lại hiệu quả tích cực, góp phần xóa các địa bàn, điểm đen phức tạp về an ninh, trật tự, tệ nạn xã hội.

Đến nay, toàn TP Bảo Lộc đã xây dựng được 31 mô hình trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được nhân rộng và đang duy trì hoạt động ở 48 điểm. Trong đó, có 23 mô hình do cấp xã, phường quản lý, 8 mô hình do Công an Bảo Lộc và các đoàn thể cấp thành phố quản lý. Nổi bật nhất là mô hình camera an ninh với gần 300 mắt camera trên khắp các tuyến đường, khu vực trọng điểm ở 11/11 xã, phường. Qua đó, giúp làm rõ nhiều vụ việc phức tạp về trật tự xã hội, trật tự an toàn giao thông, góp phần kéo giảm các loại tội phạm trên địa bàn. Bên cạnh đó, lực lượng Công an thành phố cũng tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo, tuyên truyền, vận động các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, trường học và quần chúng nhân dân trên địa bàn tự lắp đặt, trang bị camera giám sát an ninh để từng bước hướng đến việc xã hội hóa trong xây dựng đô thị thông minh, hiện đại, phục vụ có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các vi vi phạm pháp luật hành chính khác. Đồng thời, phát huy được sức mạnh của toàn dân trong việc tham gia Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Tiếp đến là mô hình “Giáo họ không có tội phạm và tệ nạn xã hội” được xây dựng tại các giáo xứ, họ đạo góp phần kìm chế làm giảm tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội trên địa bàn. Từ đó, đã cung cấp cho lực lượng công an 705 tin liên quan an ninh trật tự, với 403 tin có giá trị. Qua đó, thể hiện vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân đối với nhiệm vụ xây dựng, phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn TP Bảo Lộc để cùng Đảng bộ, chính quyền thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Dịp này, TP Bảo Lộc vinh dự có 14 cá nhân được Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”; 1 tập thể, 2 cá nhân được Bộ Công an tặng bằng khen; 3 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen; 5 tập thể và 6 được Giám đốc Công tỉnh Lâm Đồng tặng giấy khen; 6 tập thể và 4 cá nhân được Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc tặng giấy khen.

KHÁNH PHÚC