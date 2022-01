Đạ Tẻh: 55 học viên tham gia bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

(LĐ online) - Sáng 5/1, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Đạ Tẻh mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho 55 đảng viên mới của các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn huyện.

Lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các đồng chí đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; đồng thời nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu cảu tổ chức cơ sở Đảng, nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó, từng đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

* Các đảng viên mới được quán triệt và tìm hiểu về 10 nội dung cơ bản theo chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn gồm Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam; đường lối phát triển kinh tế - xã hội; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng, an ninh bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức hoạt động cảu Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; và xây dựng Đảng về đạo đức.

* Lớp bồi dưỡng sẽ kéo dài đến hết ngày 13/1/2022.

T.T.HIỀN