Gắn kết tình quân - dân

Mới đây, Ban Chỉ đạo 502 của huyện Đức Trọng đã phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Hiệp An tổ chức đợt công tác dân vận tập trung tại 2 thôn K’Long và K’Rèn. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện tình nghĩa quân với dân, hướng về dân, giúp Nhân dân ổn định cuộc sống, giảm nghèo bền vững.

Ra quân trồng cây, khơi thông cống rãnh trên địa bàn thôn K’Long

Đợt công công tác dân vận đã huy động gần 300 người là lãnh đạo, cán bộ, công chức các phòng, ban, Mặt trận và các đoàn thể huyện; cán bộ, các chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện; các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể xã Hiệp An; cấp ủy, Ban Nhân dân thôn, Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể và Nhân dân 2 thôn K’Long và K’Rèn. Ngoài ra, còn có sự tham gia lực lượng dân quân các xã Hiệp Thạnh, Liên Hiệp, Bình Thạnh, N’thol Hạ, Phú Hội và thị trấn Liên Nghĩa.

Nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực đã được tổ chức xuyên suốt những ngày diễn ra đợt công tác dân vận như: Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa quân - dân cho 1 hộ dân tại thôn K’Long xà xây 4 nhà đại đoàn kết cho 3 hộ dân tại thôn K’Rèn; hỗ trợ công lao động xây dựng 2 căn nhà đại đoàn kết hiện đang xây dựng tại thôn K’Rèn; giúp 5 hộ nghèo, cận nghèo và gia đình bà Ma Thim (có con là quân dân đang tại ngũ) tại thôn K’Long cào bồn, làm cỏ 650 gốc cà phê, sửa chữa, dọn dẹp vệ sinh xung quanh nhà; nhận trồng 1 ha rừng tại Tiểu khu 267; trồng 200 cây xanh các tuyến đường; trao 27 phần quà cho các hộ nghèo, cận nghèo tại thôn K’Long và K’Rèn, xã Hiệp An. Tổ chức giao lưu bóng đá, bóng chuyền, văn nghệ với người dân địa phương. Ngoài ra, xuyên suốt đợt công tác dân vận, Ban Tổ chức cũng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ rừng, trồng rừng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu... Những việc làm thiết thực trên còn góp phần hỗ trợ thôn K’Long và K’Rèn phấn đấu thực hiện đạt các tiêu chí xây dựng “Khu dân cư tiêu biểu”, “Khu dân cư kiểu mẫu” trong năm 2022.

Tại lễ khởi công căn nhà “Tình nghĩa quân - dân” cho gia đình ông K’Tim, một hộ cận nghèo, có con là K Ji Ông Đô hiện là chiến sĩ đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Trung đoàn Bộ binh 4, Sư đoàn Bộ binh 5, Quân khu 7. Ông K’Tim đã không giấu nổi niềm vui, xúc động cho biết: “Gia đình tôi rất sung sướng khi được xây dựng căn nhà nghĩa tình quân - dân như thế này. Chúng tôi rất biết ơn Đảng và Nhà nước rất nhiều và mong rằng Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm đến các gia đình có con em đang thực hiện nghĩa vụ quân sự”.

Những ngôi nhà “Tình nghĩa quân - dân”, “Đại đoàn kết” ấm áp nghĩa tình được khởi công xây dựng trong đợt công tác dân vận lần này của Ban Chỉ đạo 502 huyện Đức Trọng trên địa bàn xã Hiệp An không chỉ thể hiện tấm lòng sẻ chia đùm bọc của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và cộng đồng đối với các hộ nghèo, đối tượng chính sách, mà đây còn là nguồn động viên giúp đỡ để các hộ nghèo hăng hái lao động sản xuất, tự vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no.

Ông K’Len - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn K’Long cho biết: “Đây là một hoạt động rất thiết thực, mang lại hiệu quả cao, gắn kết tình quân dân, giữa Đảng và Nhà nước với người dân. Điều này đã được thể hiện qua những việc làm cụ thể như xây dựng nhà tình thương, nạo vét mương, dọn các công trình điện của thôn K’Long, khơi thông mương, cống rãnh, trồng cây... Chúng tôi cũng mong sẽ có nhiều chương trình thiết thực, gắn kết như thế này hơn nữa để xây dựng “Khu dân cư tiêu biểu”, “Khu dân cư kiểu mẫu” của thôn K’Long”.

Đánh giá về đợt dân vận tập trung vừa qua, ông Lê Công Tuấn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo 502 huyện Đức Trọng cho biết: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy trong việc hỗ trợ xây dựng thôn K’Long xây dựng khu dân cư kiểu mẫu và tập trung tuyên truyền vận động thôn K’Rèn đồng thuận để thực hiện Dự án Hồ chứa nước Ta Hoét, cũng như tuyên truyền vận động Nhân dân ở 2 thôn tham gia quản lý, bảo vệ rừng và trồng rừng, trồng cây phân tán; thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Ban Chỉ đạo 502 huyện đã tổ chức đợt công tác dân vận tập trung tại 2 thôn trên. Bằng sự đồng lòng của bà con Nhân dân đã đoàn kết, chung sức cùng đoàn công tác thực hiện hoàn thành tất cả các nội dung, chương trình Ban Chỉ đạo 502 đề ra. Thời gian tuy ngắn ngủi, nhưng các lực lượng làm công tác dân vận đã có những trải nghiệm bổ ích khi được cùng làm việc, cùng sinh hoạt và hiểu biết thêm về phong tục, tập quán của bà con Nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Hiệp An. Sau đợt dân vận tập trung này, cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể từ xã đến thôn tiếp tục vận động Nhân dân 2 thôn K’Long và K’Rèn nhận quản lý, chăm sóc cây xanh đã trồng; tổ chức các hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh”, “Thứ 7 tình nguyện”... để huy động lực lượng làm vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, mương thoát nước, trồng cây xanh, trồng hoa ở các tuyến đường... để có thêm những con đường xanh - sạch - đẹp; tiếp tục vận động Nhân dân tham gia bảo vệ rừng, nhận trồng rừng, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Đồng thời, vận động Nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, giúp nhau cùng phát triển, thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giảm nghèo bền vững; tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn dân cư.

NHẬT MINH