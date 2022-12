Đạ Tẻh: Tổng kết công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 2022

(LĐ online) - Sáng 1/12, UBND huyện Đạ Tẻh đã tổ chức tổng kết công tác quân sự quốc phòng địa phương và giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh Nguyễn Mạnh Việt tặng giấy khen của UBND huyện cho 4 tập thể

Với tinh thần đoàn kết thống nhất, đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và Nhân dân, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, sự lãnh đạo sát sao của Huyện ủy, UBND huyện Đạ Tẻh đã tổ chức thực hiện thắng lợi công tác quốc phòng địa phương, dân quân tự vệ và công tác giáo dục quốc phòng - an ninh được giao. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, kinh tế tiếp tục trên đà phát triển, đời sống Nhân dân từng bước nâng lên. Đến nay, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 trên địa bàn huyện đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, UBND huyện Đạ Tẻh đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác quốc phòng tới Nhân dân địa phương; đồng thời, thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, tạo sự đồng giữa cán bộ và Nhân dân.

Tặng giấy khen cho 7 cá nhân

Cùng với đó, các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, dân tộc, tôn giáo, hậu phương quân đội, chăm lo cho người có công được địa phương chú trọng thực hiện tốt đã tạo được niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng và chính quyền địa phương, củng cố tinh thần đoàn kết, góp phần xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần vững chắc trong khu vực phòng thủ.

Công tác xây dựng lực lượng được huyện Đạ Tẻh chú trọng chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện thực hiện và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhiệm vụ xây dựng lực lượng bộ đội thường trực đã chấp hành nghiêm các quyết định điều động, phân công nhiệm vụ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; bố trí cán bộ đúng chức danh đảm nhiệm; sắp xếp và bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ đúng với trình độ, năng lực, sở trường công tác bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhờ vậy, các công trình, thiết bị phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự được đầu tư xây dựng; tổ chức bảo dưỡng, niêm cất vũ khí trang bị, phương tiện dự trữ được thực hiện thường xuyên đảm bảo sẵn sàng chiến đấu…

Trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tuyển sinh quân sự năm 2022, huyện Đạ Tẻh đã giao 60 thanh niên nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu trên giao, bảo đảm công bằng, dân chủ, chất lượng, đúng luật. Ban tuyển sinh quân sự huyện phát huy tốt vai trò tham mưu cho địa phương trong nhiệm vụ tuyển sinh quân sự, thực hiện đầy đủ các bước tuyển sinh đúng quy định, hướng dẫn rộng rãi đến các đối tượng.

Năm 2022, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Đạ Kho xây tặng 1 căn nhà tình nghĩa quân dân trị giá 130 triệu đồng; triển khai thực hiện Mô hình “Lực lượng vũ trang huyện tham gia phổ biến, tuyên truyền pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn” trị giá 20 triệu đồng; đồng thời, thực hiện chi trả chế độ chính sách đảm bảo minh bạch, đúng quy định cho các đối tượng được thụ hưởng theo quy định của Nhà nước.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đạ Tẻh khen thưởng cho các cá nhân

Trong năm, đơn vị đã huy động 125 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn; phối hợp với lực lượng kiểm lâm, lâm trường làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng với 397 ngày công; 65 lượt cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia các đợt dân vận tập trung theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo 855 huyện...

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã đóng góp ý kiến, trình bày tham luận phân tích, làm rõ những ưu điểm, hạn chế trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương và giáo dục quốc phòng - an ninh trên địa bàn năm 2022; đồng thời, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hiệu quả thời gian tới.

Dịp này, UBND huyện Đạ Tẻh đã trao tặng giấy khen cho 4 tập thể và 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2022. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đạ Tẻh cũng đã khen thưởng 6 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2022.

THÂN THU HIỀN