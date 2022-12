Tăng cường công tác thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(LĐ online) - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Bản tin ảnh “Dân tộc - Miền núi Lâm Đồng” - Báo Lâm Đồng sẽ được nâng cao chất lượng và tăng trang để thực hiện tốt hơn công tác thông tin, tuyên truyền

Theo đó, việc triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại vùng đồng bào DTTS và miền núi nhằm thực hiện mục tiêu của Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 được phê duyệt theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội, tạo diều kiện để đồng bào DTTS và miền núi được tiếp cận thông tin đúng và đầy đủ, nâng cao nhận thức và sự đồng thuận trong phát triển kinh tế, phấn đấu giảm nghèo nhanh, bền vững; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các DTTS đi đôi với xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu; tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Qua đó, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quốc gia của Việt Nam; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước.

Các nội dung thực hiện công tác thông tin đối ngoại gồm: Sản xuất các sản phẩm thông tin phục vụ công tác thông tin đối ngoại vùng đồng bào DTTS và miền núi. Trong đó, duy trì, nâng cao chất lượng Bản tin ảnh “Dân tộc - Miền núi Lâm Đồng” - Báo Lâm Đồng; đồng thời tăng trang để biên dịch nội dung Bản tin sang tiếng của các DTTS có chữ viết (K’Ho, H’Mông).

Cung cấp các tài liệu chính thống (bằng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng DTTS) cho đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh trên cơ sở tiếp nhận nội dung sản phẩm thông tin đối ngoại do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương tổ chức sản xuất.

Sản xuất và phát hành các sản phẩm thông tin đối ngoại phục vụ đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh bằng hình thức: Sản xuất phim, phóng sự ngắn, bản tin (dưới dạng âm thanh, chữ viết, hình ảnh), tài liệu thông tin chuyên đề (sổ tay hướng dẫn, cẩm nang), tờ rơi, tờ gấp, áp phích và các sản phẩm thông tin điện tử khác (thư viện điện tử, video clip...). Trong đó, ưu tiên các ấn phẩm song ngữ đối với các dân tộc có chữ viết; ngôn ngữ thể hiện phù hợp, dễ tiếp cận đối với đối tượng tuyên truyền; đồng thời chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác sản xuất các sản phẩm thông tin có chủ đề nội dung chuyên sâu, có giá trị, ý nghĩa lâu dài.

Phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới. Phối hợp cung cấp các sản phẩm thông tin của tỉnh phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại khu vực biên giới để đưa vào cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Khai thác tài liệu từ cơ sở dữ liệu thông tin đối ngoại quốc gia phục vụ các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh, đặc biệt các tài liệu và sản phẩm thông tin, tuyên truyền đã được số hóa.

Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, nghiệp vụ cho các lực lượng tham gia hoạt động thông tin đối ngoại.

Lồng ghép giới thiệu, quảng bá những thành tựu của Việt Nam và tỉnh Lâm Đồng về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi thông qua các hoạt động giao lưu, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, văn hóa; các hoạt động tìm hiểu thực tế, giao lưu hữu nghị quốc phòng với các địa phương nước bạn Lào, Campuchia mà tỉnh Lâm Đồng có mối quan hệ.

Đấu tranh với các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lợi dụng các phương tiện thông tin - đặc biệt là không gian mạng nhằm chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức triển khai các nhiệm vụ tại Kế hoạch này.

N. VIÊN