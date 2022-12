Đam Rông tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2022

(LĐ online) - Sáng 2/12, huyện Đam Rông tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, với sự chỉ đạo sát sao của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, của Huyện ủy, UBND huyện nên công tác quân sự, quốc phòng trên địa bàn huyện Đam Rông đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, có nhiều giải pháp về xây dựng, bảo vệ tiềm lực quốc phòng của địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ huấn luyện cho các lực lượng; đồng thời, triển khai huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ các xã, Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, đơn vị tự vệ bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”, đúng quan điểm, nguyên tắc phối hợp trong huấn luyện.

Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, bảo đảm hậu cần tại chỗ, chủ động bảo đảm lương thực, vật chất, phương tiện theo yêu cầu nhiệm vụ… Qua đó, góp giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ cho việc hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương trong năm 2022.

Đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng ở các cấp đã phát huy tốt vai trò làm tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý Nhà nước về công tác giáo dục quốc phòng, an ninh, triển khai các hoạt động và nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả về công tác giáo dục quốc phòng, an ninh.

Công tác phổ biến kiến thức quân sự, quốc phòng, an ninh cho toàn dân được tiến hành thường xuyên, liên tục. Qua tuyên truyền, giáo dục, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân trong huyện đã có nhận thức đúng đắn về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ quốc phòng địa phương, tạo nền tảng vững chắc; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh Nhân dân trong tình hình mới. Nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết làm thất bại mọi hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Năm 2022, lực lượng vũ trang huyện huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ giúp đỡ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; triển khai các đợt công tác dân vận giúp đỡ Nhân dân xây dựng các công trình dân sinh, sửa chữa nhà ở, giúp Nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022 hoàn thành các chỉ tiêu trên giao, đảm bảo chất lượng và số lượng theo quy định.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong công tác sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự và giao quân; công tác quy hoạch, phát triển công nghệ thông tin phục vụ công tác phòng thủ, phản bác với các thông tin xấu độc trên không gian mạng; công tác phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và công dân sẵng sàng nhập ngũ; chính sách dạy nghề, đào tạo việc làm cho thanh niên xuất ngũ...

Năm 2023, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; các thế lực thù địch không ngừng tăng cường chống phá cách mạng nước ta, chúng đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”; tình hình an ninh nông thôn, phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép, tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện vẫn còn tiềm ẩn phức tạp.

Trước tình hình đó, lãnh đạo huyện Đam Rông yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết 28 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; chủ động, cảnh giác đấu tranh, ngăn ngừa, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ huyện toàn diện cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội, chính sách đối với người có công….

Dịp này, UBND huyện Đam Rông đã tặng giấy khen cho 4 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm quốc phòng địa phương năm 2022; tặng giấy khen cho 6 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập chiến đấu phòng thủ tại xã Phi Liêng và Liêng S’rônh; Ban Chỉ huy Quân sự huyện tặng giấy khen cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022.

VĂN TÂM