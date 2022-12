Đồng chí Nghiêm Xuân Đức được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP Bảo Lộc khóa VI

(LĐ online) - Sáng 15/12, HĐND TP Bảo Lộc đã khai mạc Kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đại biểu dự Kỳ họp

Kỳ họp nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trong năm 2022; đồng thời, thông qua các tờ trình, nghị quyết, dự thảo nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Đặc biệt, Kỳ họp đã tiến hành công tác nhân sự bầu Chủ tịch HĐND TP Bảo Lộc khóa VI và bầu bổ sung Ủy viên UBND TP Bảo Lộc nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Dự khai mạc Kỳ họp có các đồng chí Bùi Thắng - Ủy viện Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Tôn Thiện Đồng – Bí thư Thành ủy Bảo Lộc; Nghiêm Xuân Đức – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bảo Lộc và Nguyễn Văn Phương – Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc.

Trong phiên khai mạc, HĐND TP Bảo Lộc nghe các báo cáo về kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2022; báo cáo giám sát của Thường trực HĐND về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ nhất và Kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố khoá VI; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND thành phố và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Văn Dũng – Phó Chủ tịch HĐND TP Bảo Lộc, khẳng định: Năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với địa phương, là nền tảng để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của giai đoạn 2021-2026. Bảo Lộc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 trong bối cảnh tình hình thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; giá xăng dầu giá và nguyên vật liệu đầu vào của các ngành kinh tế tăng cao, tình hình thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, trong đó dịch Covid-19 vẫn còn tác động trực tiếp đến nhiều mặt của đời sống xã hội. Các diễn biến bất lợi nêu trên đã tác động tiêu cực các lĩnh vực đời sống xã hội và Nhân dân.

Song, với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền và sự đồng tình, ủng hộ của các doanh nghiệp, Nhân dân địa phương đã góp phần để Bảo Lộc cơ bản hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra trong năm. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất ước đạt 17.445 tỷ đồng, tăng 9,5%. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 2.900 tỷ đồng, bằng 124% so dự toán. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 176 triệu USD. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 5.551 tỷ đồng, vượt 0,9% theo Nghị quyết và tăng 12,1% so với cùng kỳ. Hiện nay, thành phố còn 198 hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều (giảm 50 hộ so với năm 2021), chiếm tỷ lệ 0,42% và 597 hộ cận nghèo (giảm 26 hộ so với năm 2021), chiếm tỷ lệ 1,26%. TP Bảo Lộc đã giải quyết việc làm cho 5.300 lao động; tỷ lệ qua đào tạo đạt 65%. Thành phố hiện có 57/77 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 74%; 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế và tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 90,4%. Hiện nay, Bảo Lộc có 5/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, với 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 6/6 phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom trên địa bàn đạt 85%.

Đồng chí Tôn Thiện Đồng – Bí thư Thành ủy Bảo Lộc phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Tôn Thiện Đồng – Bí thư Thành ủy Bảo Lộc cho rằng, năm 2023 là năm đặc biệt quan trọng, kết quả phát triển kinh tế - xã hội sẽ tác động lớn đến cả nhiệm kỳ. Vì vậy, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương phải thật sự đoàn kết, trên dưới một lòng phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Từ đó, cùng chung tay xây dựng thành phố đạt chuẩn đô thị loại II trước năm 2025. Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: Rà soát các nhiệm vụ chưa đạt, đưa ra giải pháp cụ thể trong năm 2023; tăng cường công tác quản lý, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự xây dựng; hoàn thành quy hoạch chung thành phố và triển khai một số quy hoạch phân khu; quyết tâm khởi công các công trình trọng điểm theo tinh thần Nghị quyết đã đề ra; triển khai nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn trong năm 2023 đạt và vượt dự toán thu do tỉnh giao; tập trung đấu tranh với các loại tội phạm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Nhân dân.

Đặc biệt, Đảng bộ, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở phải tập trung chăm lo để người dân đón tết Nguyên đán Quý Mão và vui xuân mới 2023 trong an toàn, tiết kiệm, vui tươi và hạnh phúc. Trong đó, chú trọng chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo và người yếu thế đảm bảo ai cũng có tết.

Đại biểu biểu quyết thông qua các tờ trình, nghị quyết tại Kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND TP Bảo Lộc đã thông qua tờ trình miễn nhiệm đại biểu HĐND TP Bảo Lộc khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Thường trực HĐND TP Bảo Lộc; dự thảo Nghị quyết của HĐND TP Bảo Lộc khóa VI của HĐND TP Bảo Lộc về việc cho thôi đại biểu HĐND TP Bảo Lộc đối với ông Nguyễn Văn Triệu. Trước đó, ông Nguyễn Văn Triệu đã nghỉ hưu trước tuổi theo chế độ. Đồng thời, thông qua tờ trình, nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND TP Bảo Lộc nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Hà Bảo Lộc – nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐND TP Bảo Lộc khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

HĐND TP Bảo Lộc đã tiến hành bầu đồng chí Nghiệm Xuân Đức – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bảo Lộc giữ chức Chủ tịch HĐND TP Bảo Lộc khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 với số phiếu 31/31, đạt tỷ lệ 100%; đồng thời, bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND TP Bảo Lộc đối với Trung tá Trần Văn Thống – Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố.

Đồng chí Nghiêm Xuân Đức – tân Chủ tịch HĐND TP Bảo Lộc khóa VI phát biểu nhận nhiệm vụ

Kỳ họp thứ 5 HĐND TP Bảo Lộc khóa VI diễn ra trong 2 ngày 15 và 16/12. Trong chiều 15/12, Kỳ họp sẽ tiến hành thảo luận tổ cho ý kiến đối với các nội dung đã thông qua tại phiên khai mạc. Trong ngày 16/12 sẽ diễn ra phiên chất vấn, trả lời chất vấn; thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Tặng hoa chúc mừng đồng chí Nghiêm Xuân Đức được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP Bảo Lộc khóa VI

KHÁNH PHÚC