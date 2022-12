Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đơn Dương lần thứ 19

(LĐ online) - Ngày 15/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đơn Dương tổ chức hội nghị lần thứ 19. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trương Văn Tùng - Bí thư Huyện ủy Đơn Dương; Dương Đức Đại - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đinh Thị Mai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Hội nghị tập trung thảo luận và cho ý kiến vào các vấn đề quan trọng.

Đặc biệt, tại hội nghị lần này, Huyện ủy Đơn Dương cũng đã thống nhất ban hành Nghị quyết năm 2023 với chủ đề: “Hành động quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả của cả hệ thống chính trị và toàn dân; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, tạo động lực hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển giai đoạn 2020-2025”.

Năm 2023, là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII. Dự báo tình hình thế giới, trong nước, tại địa phương tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tác động tiêu cực của thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội. Huyện ủy xác định chủ đề: “Hành động quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả của cả hệ thống chính trị và toàn dân; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh; tạo động lực hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển giai đoạn 2020-2025”.

Quang cảnh hội nghị

Theo đó, Huyện ủy Đơn Dương xác định mục tiêu: Tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; đẩy mạnh thu hút đầu tư; huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh, toàn diện, bền vững, đi đôi với phát huy các giá trị văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Tập trung rà soát, hoàn thiện các quy hoạch phù hợp với thực tế; triển khai thực hiện hiệu quả quy hoạch huyện Đơn Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đẩy nhanh thực hiện các dự án, các công trình trọng điểm, đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, đô thị đồng bộ, hiện đại.

Tiếp tục thực hiện Đề án thí điểm xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh, đô thị văn minh. Chú trọng các lĩnh vực văn hóa xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nền kinh tế số, xã hội số. Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ cương, tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

DIỄM THƯƠNG