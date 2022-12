HĐND huyện Lâm Hà khóa VII khai mạc kỳ họp thứ tám

(LĐ online) - Sáng 15/12, HĐND huyện Lâm Hà khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã khai mạc kỳ họp thứ tám, kỳ họp thường lệ cuối năm 2022. Đồng chí Hoàng Thanh Hải – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Nguyễn Huyến – Phó Chủ tịch HĐND huyện Lâm Hà chủ tọa kỳ họp.

Tham dự khai mạc kỳ họp có đồng chí Phạm Thị Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Sau lễ khai mạc, HĐND huyện Lâm Hà đã nghe trình bày các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết như: Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng năm 2022, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023; Tờ trình xin phê duyệt Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2023; Tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; Tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết kế hoạch đầu tư năm 2023 nguồn vốn ngân sách huyện; Tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Lâm Hà; Tờ trình xin thông qua Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND huyện; Báo cáo kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2022 của Thường trực UBMTTQ huyện; Báo cáo kết quả thẩm tra của các Ban HĐND huyện.

Theo báo cáo của UBND huyện Lâm Hà, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 dưới sự lãnh đạo sát sao, linh hoạt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự giám sát của HĐND, sự phối hợp của Ủy ban MTTQ, các ban, ngành đoàn thể; sự nỗ lực của toàn thể nhân dân cùng với các cấp chính quyền trong huyện đã triển khai quyết liệt, chủ động, kịp thời nhiều giải pháp đồng bộ, hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra. Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn (giá 2010) ước đạt 7.246,4 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạc năm 2022; tăng 9,1%. Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 4.340 tỷ đồng, vượt 40 tỷ đồng so với kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 556 tỷ đồng, vượt 156 tỷ đồng so với kế hoạch. Số lượng khách du lịch đến Lâm Hà trong năm 2022 ước đạt trên 102.000 lượt. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện (theo tiêu chí chuẩn nghèo đa chiều) giảm 1,44%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ước đạt 92,5%/kế hoạch 92%. Trong năm 2022, quốc phòng, an ninh trên địa bàn Lâm Hà tiếp tục được giữ vững, không có diễn biến phức tạp xảy ra.

Đến nay, toàn huyện có 14/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong năm 2022, huyện Lâm Hà được UBND tỉnh công nhận thêm 02 xã nông thôn mới nâng cao và 01 xã nông thôn mới kiểu mẫu; đồng thời huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện Lâm Hà cũng thực hiện các chỉ tiêu về nông thôn mới năm 2022 đạt 100%KH đề ra.

Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Lâm Hà khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 được tiến hành trong thời gian 2 ngày 15 và 16/12. Tại kỳ họp này, sau khi nghe các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết, đại biểu HĐND huyện Lâm Hà chia tổ thảo luận, sau đó làm việc chung tại hội trường để thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ; tiến hành chất vấn và nghe trả lời chất vấn; thông qua các dự thảo nghị quyết của kỳ họp...

