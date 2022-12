Đồng chí Đặng Quang Tú được bầu làm Chủ tịch HĐND thành phố Đà Lạt khóa XII

(LĐ online) - Sáng ngày 15/12, HĐND thành phố Đà Lạt khóa XII long trọng tổ chức kỳ họp thứ 7 để tiến hành xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Chủ trì điều hành kỳ họp

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Đặng Trí Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt; Đặng Quang Tú – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Tôn Thiện San – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt…

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành công tác nhân sự, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố đối với ông Trần Duy Hùng – nguyên Ủyy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Thành ủy. Đồng thời, bầu bổ sung đồng chí Đặng Quang Tú – Phó Bí thư thường trực Thành ủy làm Chủ tịch HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Lãnh đạo Thành ủy – UBND thành phố tặng hoa chúc mừng đồng chí Đặng Quang Tú trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND thành phố khóa XII

Các đại biểu tham dự kỳ họp đã được nghe đồng chí Võ Ngọc Trình – Phó Chủ tịch UBND thành phố thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 của thành phố.

Kết quả nổi bật năm 2022 toàn thành phố có bước phát triển ổn định, hoạt động sản xuất kinh doanh đã cơ bản khôi phục so với thời điểm trước dịch. Phương pháp chỉ đạo, điều hành tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả. Cụ thể, giá trị sản xuất (GO) theo giá so sánh bình quân năm 2022 tăng 22,62%/năm. Trong đó, ngành nông lâm thủy sản tăng 12,24%, công nghiệp – xây dựng tăng 17,23%, thương mại – dịch vụ tăng 25,93%. Tổng thu ngân sách nhà nước do thành phố quản lý đạt 1.806,8 tỷ đồng, tăng 10% so với kế hoạch và tăng 27% so với cùng kỳ. Thu hút 6 triệu lượt khách, tăng 33% so với kế hoạch. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 113,5 triệu USD, bằng 103% so với kế hoạch, tăng 34,4% so với cùng kỳ…

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe các báo cáo, tờ tình của các Ban HĐND thành phố và các phòng ban liên quan. Đại biểu tiến hành thảo luận Tổ và góp ý các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, thảo luận kỹ và nêu giải pháp thực hiện mục tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2023.

Ngày mai, kỳ họp tiếp tục chương trình chất vấn và trả lời chất vấn liên quan các vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị, dư luận bức xúc. Chủ tịch UBND thành phố giải trình và tiếp thu ý kiến của đại biểu về công tác chỉ đạo điều hành cũng như nhiệm vụ, giải pháp năm 2023.

NGUYỆT THU