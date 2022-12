HĐND huyện Đam Rông khóa IV tổ chức kỳ họp thứ 8

(LĐ online) - Trong hai ngày 14 và 15/12, HĐND huyện Đam Rông khóa IV long trọng tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và thông qua một số một số Nghị quyết quan trọng thuộc thẩm quyền. Các đồng chí Nguyễn Văn Lộc - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Khổng Hữu Kiên - Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp.

Chủ tọa kỳ họp

Báo cáo tại kỳ họp, trong năm 2022 các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế, xã hội, môi trường đều đạt và vượt kế hoạch đề ra: tổng giá trị sản xuất theo giá so sánh ước đạt 3,6 ngàn tỷ đồng, đạt 101,25% kế hoạch, tăng 12,18% so với cùng kỳ; tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt trên 1.800 tỷ đồng, bằng 102,91% kế hoạch, tăng 22,37% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện ước đạt trên 123 tỷ đồng, đạt 150% dự toán tỉnh giao và tăng 58% so với cùng kỳ; tổng sản lượng lương thực đạt gần 18 ngàn tấn, bằng 103% kế hoạch; giải quyết việc làm cho khoảng 1.500 lao động. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo theo đa chiều trên địa bàn huyện giảm còn 6,9%, giảm 7,9% so với cùng kỳ 2021...

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Tại kỳ họp lần này, các đại biểu HĐND huyện còn được nghe báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền địa phương năm 2022; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri góp ý cho kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của Thường trực HĐND huyện; Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội; Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Pháp chế; Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Dân tộc. Đồng thời, Đại biểu HĐND huyện và đại biểu tham dự kỳ họp tham gia thảo luận tại tổ.

Ngày 15/12, HĐND huyện Đam Rông tiếp tục ngày làm việc thứ 2, các đại biểu tham dự kỳ họp sẽ được nghe thư ký kỳ họp thông qua biên bản tổng hợp ý kiến thảo luận ở tổ về các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết; đai biểu HĐND huyện chất vấn các cơ quan nhà nước và nghe trả lời chất vấn; chủ tịch UBND huyện báo cáo tiếp thu ý kiến đại biểu và các vấn đề chủ yếu thuộc trách nhiệm chỉ đạo điều hành của UBND huyện trong năm 2022 và một số vấn đề trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2023…

NDONG BRỪM