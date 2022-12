HĐND huyện Lạc Dương khóa XI tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm

(LĐ online) - Ngày 16/12, HĐND huyện Lạc Dương khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 8 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2023. Kỳ họp dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Triều - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Đỗ Khắc Lợi - Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Chủ tọa kỳ họp

Năm 2022 tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, giá cả các mặt hàng như xăng dầu, nguyên vật liệu đầu vào phục vụ cho sản xuất tăng cao, nhưng dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo quyết liệt, sát sao của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện cùng với sự quyết tâm, đoàn kết của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sự đồng thuận của nhân dân trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của huyện Lạc Dươngtiếp tục ổn định và phát triển. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng của huyện đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng cơ bản ổn định; thu ngân sách nhà nước đạt và vượt so dự toán; công tác quản lý đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường được chú trọng; an sinh xã hội được đảm bảo, các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai theo kế hoạch. Quốc phòng được tăng cường, an ninh được giữ vững.

Đồng chí Sử Thanh Hoài - Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương trả lời chất vấn của các đại biểu

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: việc chuyển đổi mô hình sản xuất, đầu ra của sản phẩm nông nghiệp còn khó khăn; giá cả một số loại nông sản như rau, hoa không ổn định đã ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân trên địa bàn; san ủi đất trái phép vẫn còn diễn ra; tình trạng phá rừng, vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép diễn biến phức tạp; công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn xây dựng cơ bản còn gặp khó khăn…

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND huyện; các báo cáo, tờ trình của Thường trực và các Ban của HĐND huyện và các cơ quan liên quan.

Đồng chí Phạm Triều - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lạc Dương phát biểu bế mạc kỳ họp

Các đại biểu tham dự kỳ họp đã tập trung thảo luận về những kết quả đạt được trong năm 2022 trên tất cả các lĩnh vực; phân tích các hạn chế, khó khăn, nguyên nhân và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2023. Đồng thời, thảo luận xem xét, cho ý kiến vào các báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban HĐND năm 2022, báo cáo của các ngành: Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Chi cục Thi hành án; báo cáo giải quyết các kiến nghị của cử tri… Chất vấn và nghe trả lời chất vấn đối với những vấn đề trọng tâm, bức xúc đang được đại biểu HĐND huyện, cử tri và dư luận quan tâm.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

HĐND huyện cũng nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông báo kết quả hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2022, nghe các Ban HĐND huyện báo cáo kết quả thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2022 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 và các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Kết thúc kỳ họp, HĐND huyện đã thống nhất cao và thông qua 13 nghị quyết quan trọng.

TUẤN HƯƠNG