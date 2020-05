Lửa thiêu rụi kho chứa nguyên liệu làm nệm gần 200 mét vuông

(LĐ online) - Mặc dù lực lượng cứu hỏa đã huy động 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường chữa cháy nhưng sau hơn 1 giờ 30 phút kho chứa nguyên liệu sản xuất nệm đã bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Ngọn lửa bao trùm kho chứa nguyên vật liệu làm nệm tạo thành cột khói cao hàng chục mét

Thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ 45 phút ngày 1/5, ông Nguyễn Văn Ấn phát hiện ngọn lửa bùng phát tại kho chứa nguyên, vật liệu sản xuất nệm của gia đình tại số 24 Trần Phú (Tổ dân phố 17, phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc). Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng bao trùm toàn bộ kho chứa và tạo thành cột khói bốc cao hàng chục mét. Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) Khu vực 3 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC Công an Lâm Đồng (đóng tại TP Bảo Lộc) đã điều 4 xe chữa cháy cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC Công an TP Bảo Lộc tiếp cận hiện trường để chữa cháy, cứu hộ. Tại hiện trường, lính cứu hỏa liên tục phun nước dập lửa từ nhiều hướng để khống chế đám cháy. Song, do trong kho chứa toàn vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa cứ cháy lan rộng. Đến 10 giờ ngày 1/5, toàn bộ nguyên vật liệu, máy móc và kho nhà xưởng rộng gần 200 m2 của gia đình ông Ấn bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, ngọn lửa vẫn đang âm ỉ cháy, lính cứu hỏa vẫn đang nỗ lực phun xịt khống chế đám cháy. Theo ông Nguyễn Văn Ấn, thì vụ hỏa hoạn đã gây thiệt hại của gia đình hơn 200 triệu đồng. Rất may, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Hiện, nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

HẢI ĐƯỜNG