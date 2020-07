Di Linh: Tiếp bước lửa anh hùng

Đó là chủ đề của đêm lưu diễn văn nghệ do Công an huyện, Huyện đoàn, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Di Linh vừa tổ chức tại xã Gung Ré, nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2020), 15 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (19/8/2005 - 19/8/2020), chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Di Linh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Trong đêm lưu diễn, người dân xã Gung Ré đã được thưởng thức rất nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, ca ngợi Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi người chiến sĩ Công an Nhân dân, cũng như các tiết mục văn nghệ về văn hóa độc đáo của cư dân bản địa Tây Nguyên.

Dịp này, Công an và Huyện đoàn Di Linh tặng 10 suất quà (mỗi suất quà trị giá 400 ngàn đồng) đến 10 gia đình có công với cách mạng đang sinh sống tại xã Gung Ré.

TRIỀU KA