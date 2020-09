Vùng núi Bắc Bộ mưa to cục bộ, đề phòng lũ quét, sạt lở đất

Người dân các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn và Thanh Hóa đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ngày 9/9, các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm/24h, có nơi trên 70mm/24h, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Những huyện nguy cơ cao như Nậm Nhùn, Sìn Hồ, Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên (Lai châu); Tủa Chùa (Điện Biên); Mường La, Bắc Uyên, Quỳnh Nhai, thành phố Sơn La (Sơn La); Bắc Hà (Lào Cai); Lục Yên, Yên Bình (Yên Bái); Bắc Quang, Quang Bình, Xín Mần, Quản Bạ, Vị Xuyên (Hà Giang); Hàm Yên (Tuyên Quang); Mường Lát, Quan Hóa, Bá Thước, Lang Chánh, Quan Sơn (Thanh Hóa). Riêng Mường Tè (Lai Châu) có nguy cơ rất cao.

Dự báo chi tiết các khu vực ngày 9/9: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, ngày nắng, phía Nam có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 31-34 độ C, phía Nam 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, phía Bắc có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C; ở Nam Bộ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

(Theo Vietnam+)