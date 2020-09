Xây dựng phong trào trường học ''Xanh - sạch - đẹp - an toàn'' tại Trường THPT Chu Văn An

Những hàng cây xanh tỏa bóng mát, từng nhóm học sinh vui đùa thỏa thích trên sân trường sạch, đẹp giữa giờ ra chơi là hình ảnh quen thuộc ở Trường THPT Chu Văn An (huyện Đức Trọng), kể từ khi triển khai thực hiện phong trào Xây dựng trường học “Xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Phong trào này của nhà trường đang được đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua.

Các em học sinh Trường THPT Chu Văn An tham gia hoạt động thu gom rác thải hàng tuần

Theo bà Nguyễn Thị Xuân Hương - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Chu Văn An, ngay từ đầu năm học, Ban Giám hiệu nhà trường đã xây dựng và triển khai phong trào Xây dựng trường học “Xanh - sạch - đẹp - an toàn” đến các đoàn thể, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh để mỗi người đều có ý thức, hành vi và thói quen giữ gìn vệ sinh trường, lớp. Đồng thời, thông qua các buổi chào cờ đầu tuần, chương trình ngoại khóa về môi trường, các buổi lao động... nhằm tuyên truyền và giáo dục sâu rộng học sinh, tạo cho các em có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh, bỏ rác đúng nơi quy định; tích cực trồng, bảo vệ và chăm sóc cây xanh, bồn hoa trong khuôn viên nhà trường và công viên trước trường.

Bên cạnh việc tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn, vệ sinh môi trường; Đoàn trường còn tổ chức ngày thứ Bảy tình nguyện để dọn dẹp cảnh quan môi trường bên trong, bên ngoài và khu vực Quốc lộ 20 gần nhà trường; tổ chức các phong trào thi đua như: Phát động để chi đoàn các lớp đăng ký trồng cây và chăm sóc cây xanh thường xuyên thông qua các công trình thanh niên; thi làm vật dụng từ rác tái chế, xếp sách giữa các lớp... Đồng thời, tuyên truyền bảo vệ cây xanh, không ngắt hoa, bẻ phá cây xanh trong trường học; tổ chức gom rác tái chế vào thứ Sáu trong tuần ở chi đoàn các lớp về kho Đoàn trường, sau đó bán gây quỹ dành cho các học sinh khó khăn của lớp.

Song song với đó, Ban Chấp hành Đoàn trường cũng tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Thanh niên xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu” bằng các việc làm thiết thực như: Trang bị thùng rác tái chế tại góc mỗi lớp học, nhằm nâng cao ý thức của học sinh. Tổ chức cho các lớp trang trí lớp và tẩy, rửa các vết bẩn trên tường, trên bàn, trên cửa, quét mạng nhện sạch sẽ trong phòng học theo kế hoạch định kỳ của Ban lao động...

Bà Nguyễn Thị Xuân Hương cũng cho biết thêm, Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường cũng tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong việc xây dựng các nội quy, quy trình về an toàn vệ sinh lao động đến đoàn viên, người lao động. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nội dung phong phú, đa dạng, sinh động như: Tổ chức tọa đàm, đối thoại chính sách, hội thảo chuyên đề về thực phẩm rau an toàn, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác an toàn vệ sinh lao động. Một trong những ý tưởng sáng tạo của Công đoàn thời gian qua là đã tham mưu chi bộ, phát động đoàn viên, người lao động xây dựng mô hình và quy chế hoạt động Siêu thị Công đoàn. Sau hơn nửa năm đi vào hoạt động, hàng ngày có một số lượng không nhỏ rau, quả sạch được sản xuất tại gia đình của đoàn viên, người lao động được mang ra siêu thị công đoàn bán theo hình thức tự mua - tự trả tiền tại siêu thị. “Từ lúc siêu thị công đoàn ra đời đã góp phần tạo thuận lợi cho chị em đoàn viên công đoàn nhà trường trong chăm sóc bữa ăn hàng ngày cho gia đình, đảm bảo các tiêu chí ngon, an toàn. Hơn nữa, với giá cả luôn rẻ hơn ở chợ, hoạt động này còn giúp một số đoàn viên công đoàn tiết kiệm một khoản kha khá trong chi tiêu mua sắm thực phẩm hàng ngày” - bà Nguyễn Thị Xuân Hương nói.

Với những kết quả đạt được, Trường THPT Chu Văn An đã được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ thi đua “Xanh, sạch, đẹp, an toàn vệ sinh lao động”. Cũng trong năm học 2019-2020, nhà trường mạnh dạn tham gia cuộc thi về phòng, chống rác thải nhựa do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng tổ chức và đã đoạt giải với số điểm xếp thứ nhì cuộc thi. Và, với phong trào này, trường cũng đang được đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua. “Xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn là tạo ra môi trường học tập, làm việc thân thiện cho học sinh và giáo viên. Ngoài việc không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, mảng xanh - sạch - đẹp - an toàn sẽ là yếu tố để thúc đẩy cho các hoạt động của nhà trường và các hoạt động về chất lượng dạy và học được nâng lên, thương hiệu của nhà trường được nâng cao, uy tín của nhà trường cũng ngày càng vững mạnh hơn. Do vậy, phong trào này cũng là một trong những yếu tố mà nhà trường luôn luôn mong muốn đẩy mạnh để xây dựng được chiến lược trường học hạnh phúc mà nhà trường đang hướng tới”- bà Nguyễn Thị Xuân Hương nói thêm.

NHẬT MINH